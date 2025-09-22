快訊

才剛獲利逾7千萬…皇翔再買台積電280張 每股平均價1,219元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台積電示意圖。記者朱曼寧／攝影
台積電示意圖。記者朱曼寧／攝影

皇翔建設近來積極操盤，處分台積電後，又再次買進280張。皇翔（2545）22日公告，於7月22日至9月22日間取得有價證券台積電（2330）共280張，每股平均價格為1,219.32元，交易總金額約3.41億元，持股比例0.001%，取得目的為提高本公司之資金運用效益。

皇翔看好AI科技產業，近來對業外投資頗為積極，9月12日才公告，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元。不到一個月，又再度買進台積電股票，顯見相當看好後況。

除了買進台積電外，皇翔9月19日公告，取得台達電（2308）共545張，每股平均成交價879.92元，交易總金額約4.79億元。皇翔指出，主要是看好AI科技產業發展，帶動相關需求，因此進而投資。

