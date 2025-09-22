關稅疑慮消散、降息助攻！法人籲居高思危「這方法」分散高檔風險

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期隨關稅政策不確定性解除、聯準會如預期降息一碼，帶動風險性資產走揚，部分股市屢創新高，但仍須留意高檔震盪與追價風險。法人建議，投資人不妨透過跨資產、跨市場布局的跨國組合平衡基金來應對，於機會和風險間取得平衡，既掌握不同資產輪動表現機會，也透過多元布局平衡投組風險。

根據美銀美林最新經理人調查，市場對於貿易戰的擔憂大幅減弱，取而代之的是留意是否有第二波通膨風險，加以部份風險性資產估值來到高檔位階，或可面臨獲利調節壓力，因此市場波動風險仍須提防。

觀察跨國組合平衡基金近半年績效前十強，包括：群益全民成長樂退組合、復華全球戰略配置強、合庫樂活安養ESG積極成長組合、野村全天候組合、台新全球多元資產組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、匯豐ESG永續多元資產組合、復華奧林匹克全球優勢組合、施羅德全週期動態多元資產組合、安聯四季雙收入息組合等，無論近半年、一年表現，皆繳出超過一成的佳績，表現亮眼。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從基本面來看，多數區域花旗經濟驚奇指數呈現正值，顯示經濟數據多優於市場預期，當中美、歐、日意外強勁，而中長期OECD領先經濟指標趨勢向上，顯示全球經濟基本面具備韌性，企業獲利維持於上升軌道，表現亦屬穩健。

葉啟芳進一步指出，而在貨幣政策方面，聯準會如市場預期降息一碼，不過考量關稅傳導衝擊尚未顯現，未來降息幅度與周期仍將取決於通膨表現，政策方向仍待觀察，加上當前股市來到高檔位階，不排除有部分投資者選擇獲利了結，建議穩健型投資者不妨透過股債多元配置來因應，以兼顧風險與報酬。

在股票配置上，美國大型股仍可作為核心配置，其他如新興亞洲股市亦可保持關注，債券方面則建議維持各券種均衡配置，並擇機提高債券部位存續期間。

降息 基本面

