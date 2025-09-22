快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

聽新聞
0:00 / 0:00

台股接連飆新高、AI 股有過熱嗎？ 管理逾4000億元部位的男人這樣說

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰投信量化投資部協理暨國泰永續高股息ETF經理人游日傑。游日傑／提供
國泰投信量化投資部協理暨國泰永續高股息ETF經理人游日傑。游日傑／提供

自「解放日」以來台股急速大漲，22日加權指數再度改寫歷史新高，投資人不免心慌慌。展望台股後市，國泰投信量化投資部協理暨國泰永續高股息ETF經理人游日傑持續看好台股未來還有機會繼續再創高，惟後續須關注成長性，更重於評價面，預期電子、金融以及傳產類股會均衡發展，支撐台股動能。

國泰投信22日舉行「2025年第4季投資展望記者會」，就台股市場，游日傑表示，台股加權總報酬自2019年至2025年8月底，受惠於5G、雲端與生成式AI題材發展，平均年化報酬率18.5%，預估台股至2026年企業獲利可望成長11%，本益比有機會達到約18倍，可依此進行投資評估。

根據歷史經驗，過往8次的景氣循環中，在聯準會暫停降息達6個月以上期間，後續再重起降息，股市往後12個月報酬率中位數呈現正報酬，且在經濟未陷入衰退時股市皆呈現走揚，因此若逢震盪，建議投資人可採逢低布局策略，並持續聚焦AI類股。

本波領漲重心的AI股是否有過熱?是投資人關注的焦點，游日傑指出，目前的AI熱潮與2000年的網路泡沫有著本質上的區別，企業採用AI首先著重於生產力的提升。CSP企業CAPEX投入取決於應用端增量成長，與企業端對AI採用率。目前已看到企業IT支出增加，首重於AI投資，60%的CIO預計年底將有第一個AI的模型投入應用。在未達資本支出最高峰之下，看好今、明年AI族群仍是成長主軸。

AI 台股 國泰 ETF

延伸閱讀

創新高後的下一步？ 國泰投信看好第4季「股債齊揚」

台股再創新高 法人金融類股5日線翻多短線轉強可偏多操作

10月台股期指漲221點

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

相關新聞

台股接連飆新高、AI 股有過熱嗎？ 管理逾4000億元部位的男人這樣說

自「解放日」以來台股急速大漲，22日加權指數再度改寫歷史新高，投資人不免心慌慌。展望台股後市，國泰投信量化投資部協理暨國...

才剛獲利逾7千萬…皇翔再買台積電280張 每股平均價1,219元

皇翔建設近來積極操盤，處分台積電後，又再次買進280張。皇翔（2545）22日公告，於7月22日至9月22日間取得有價證...

國泰投信看旺Q4市場 股債雙多、ETF靈活配置成關鍵

台股第三季創下新高，美國聯準會重啟降息循環，但川普政府關稅與貿易政策雜音未歇，市場關注資金動能能否延續。國泰投信今（22...

國防工業展點燃行情！中光電、亞航掀無人機熱潮雙雙漲停

上周「台北國際航太暨國防工業展」登場，廠商精銳盡出，不少產品與技術首次亮相，讓市場大為驚嘆，激勵22日開盤後，盤面軍工股...

創新高後的下一步？ 國泰投信看好第4季「股債齊揚」

台股22日收上25,880.6點再創新高，後續行情還有高點可以期待嗎?國泰投信22日舉行「2025年第4季投資展望記者會...

國泰投信看好多頭延續到2026 明年類股表現更均衡

國泰投信看好隨經濟持續成長、科技不斷創新，加上美國聯準會（Fed）重啟降息帶動資金寬鬆，這波市場多頭有望一路延續到202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。