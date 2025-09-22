台股接連飆新高、AI 股有過熱嗎？ 管理逾4000億元部位的男人這樣說

自「解放日」以來台股急速大漲，22日加權指數再度改寫歷史新高，投資人不免心慌慌。展望台股後市，國泰投信量化投資部協理暨國泰永續高股息ETF經理人游日傑持續看好台股未來還有機會繼續再創高，惟後續須關注成長性，更重於評價面，預期電子、金融以及傳產類股會均衡發展，支撐台股動能。

國泰投信22日舉行「2025年第4季投資展望記者會」，就台股市場，游日傑表示，台股加權總報酬自2019年至2025年8月底，受惠於5G、雲端與生成式AI題材發展，平均年化報酬率18.5%，預估台股至2026年企業獲利可望成長11%，本益比有機會達到約18倍，可依此進行投資評估。

根據歷史經驗，過往8次的景氣循環中，在聯準會暫停降息達6個月以上期間，後續再重起降息，股市往後12個月報酬率中位數呈現正報酬，且在經濟未陷入衰退時股市皆呈現走揚，因此若逢震盪，建議投資人可採逢低布局策略，並持續聚焦AI類股。

本波領漲重心的AI股是否有過熱?是投資人關注的焦點，游日傑指出，目前的AI熱潮與2000年的網路泡沫有著本質上的區別，企業採用AI首先著重於生產力的提升。CSP企業CAPEX投入取決於應用端增量成長，與企業端對AI採用率。目前已看到企業IT支出增加，首重於AI投資，60%的CIO預計年底將有第一個AI的模型投入應用。在未達資本支出最高峰之下，看好今、明年AI族群仍是成長主軸。