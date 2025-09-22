國防工業展點燃行情！中光電、亞航掀無人機熱潮雙雙漲停

上周「台北國際航太暨國防工業展」登場，廠商精銳盡出，不少產品與技術首次亮相，讓市場大為驚嘆，激勵22日開盤後，盤面軍工股紛紛強勢表態。其中，中光電（5371）亮燈鎖漲停，漢翔（2634）也大漲近半根停板，表現亮眼。

中光電在本次展覽中，集團旗下的中光電智能機器人公司，展出多款無人機及關鍵模組，展現從遠程廣域偵查到近距精準的全域制空技術，以及於國防偵察與戰術應用領域的研發與量產實力。

據了解，該公司展出四大焦點機型，Seagull VTOL無人機是300公里高航程、垂直起降的廣域監偵型（ISR）無人機，具備AI目標辨識與目獲精準偵蒐任務功能；Trident戰術型無人機可執行廣域和高速巡弋盤查與中程戰術滲透任務。

Hummer 2多旋翼偵察機具高便攜性，搭載AI影像追蹤、熱感測器與多鏈路抗干擾通訊，展現即時情報回傳與近程偵察能力；Dagger小型戰術機屬高效敏捷且可載重的小型無人機，具備AI目標鎖定與高速穿越低空等特性，適用於短程偵蒐與場域穿梭任務。

軍工指標大廠漢翔，因應近來年全球無人機躍居主流軍事攻擊手段，首次展出「無人機反制系統」，搭載高能量雷射與高解析度相機，可即時監測、追蹤、並精準打擊範圍內的各式無人機，成為反制無人機的利器，躍居吸睛焦點。

雷虎（8033）今年展出多款FPV自殺式無人攻擊機，能靈活穿越狹窄空間，並搭載各類重量的炸藥、補給物資與酬載，適用於多種近戰環境；此外，亦展出全長8.1公尺的無人水面載具（USV），可長時間執行監控、偵查與通訊中繼等任務。

合勤控（3704）則攜手旗下各事業體，展示戰術通訊、先進雷達、電子作戰、資料鏈技術、AI智能無人載具導控系統等。

亞航（2630）積極轉型切入無人機與導航感測領域，展出包括光纖陀螺儀、及與中科院合作並交付的銳鳶二型中大型戰術無人機，因居展場亮點，激勵22日股價強鎖漲停。