創新高後的下一步？ 國泰投信看好第4季「股債齊揚」

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰投信22日舉行第4季投資展望記者會，總經理張雍川（中）認為，AI強勁成長趨勢不變，加上聯準會已啟動降息，看好明年台股維持多頭態勢。中央社
國泰投信22日舉行第4季投資展望記者會，總經理張雍川（中）認為，AI強勁成長趨勢不變，加上聯準會已啟動降息，看好明年台股維持多頭態勢。中央社

台股22日收上25,880.6點再創新高，後續行情還有高點可以期待嗎？國泰投信22日舉行「2025年第4季投資展望記者會」，國泰投信總經理張雍川出席時指出，第4季還是股債雙多的行情，且股優於債，持續看好台股未來表現。

就總經部分，國泰投信全球經濟與策略研究處副總經經理王誠宏指出，在川普時代之前，大多數貿易盈餘國將美元存底視為安全儲備，並將持續的順差透過持有美國公債形式來維持自身幣值的低估，遂令美元不合理的高估，進一步擴大美國貿易逆差並惡性循環，另一方面美國的國際投資資產淨部位也因此持續赤字，在龐大利息支付壓力下，以債養債成為經常手段，墊高了美國國家總債務。

延續川普1.0時代，2025年再度入主白宮的川普團隊2.0，積極推動未完成政策。王誠宏觀察，迄今為止來看，川普首先透過關稅手段重整美國貿易失衡，願意直接投資美國、降低對美關稅以及增加購買美國製產品的國家，便能降低人美的進口關稅率，等於讓全球協助美國解決貿易逆差與國家債務雙失衡的問題。

另一方面，已通過的《大而美法案》，按目前執行的關稅稅率已經可以籌措整體法案所需預算，降低美國債務增長的力道，若再加上監管放寬，配合主要國家投資美國高科技產業，帶動製造業回流，不但有助重整全球貿易失衡現況，且能有效解決美國政府赤字以及工業再升級問題。

王城宏說明，目前關稅大多由出口國與進口商分擔，通膨風險可控，《大而美法案》對投資、消費雙支持，輔以聯準會因應就業市場降溫而重啟降息，以及中國大陸房市觸底漸明朗、歐洲經濟初步進入擴張、多數國家貨幣財政皆採寬鬆措施等，2026年全球經濟增長可期。由於投資美國早已成為近幾年趨勢，川普2.0的做法仍為順勢操作，不致引發實質危機，建議投資人在資產配置上股債雙多，並以股優於債為配置主軸。

在ETF配置上，國泰投信量化投資部協理游日傑建議採核心與衛星配置策略，「核心資產」可選擇國泰台灣領袖50（00922）與國泰投資級公司債（00725B），兩檔皆為10月除息重量級ETF。

00922為目標對齊大盤比重的市值型ETF，台積電（2330）占比截至8月底為近38%，股價約20多元，入手價格親民，囊括AI與蘋果換機潮商機，兼顧產業分散性；00725B規模超過新台幣1,200億元，具備季配息機制，預期新一輪的美國降息循環，可望加速債市上漲動能，建議優先入手規模大、流動性佳，較無違約疑慮的投等債ETF。

至於在「衛星配置」上，輝達（NVIDIA）於8月底發表機器人新大腦Jetson Thor處理器，解決機器人實際落地的最大挑戰，執行長黃仁勳更直言「物理AI世代來臨」，游日傑建議，可透國泰AI機器人（00737）掌握AI由虛擬走向實體的終端殺手級應用趨勢。整體配置建議核心占比七成、衛星占比三成，兼顧效率與主題，掌握市場脈動。

