國泰投信看好多頭延續到2026 明年類股表現更均衡

中央社／ 台北22日電
圖為國泰投信量化投資部協理游日傑。記者潘俊宏／攝影
國泰投信看好隨經濟持續成長、科技不斷創新，加上美國聯準會（Fed）重啟降息帶動資金寬鬆，這波市場多頭有望一路延續到2026年。相較於今年AI一枝獨秀，明年包含非AI科技股、傳產股、金融股，類股表現有望更加均衡。

國泰投信今天舉行第4季投資展望記者會，總經理張雍川分析，雖然台股頻創新高，已直逼26000點，但AI強勁成長趨勢不變，加上聯準會已啟動降息，根據點陣圖，預計今年底前還會降息2碼，明年再降1至2碼，對台股將帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏分析，後疫情時代，美國為了抗通膨，一直維持高利率，壓抑經濟表現，現在聯準會重啟降息，根據歷史經驗，接下來包括PMI（採購經理人指數）等指標預計會往上走，有利2026年美國經濟。

此外，這幾年糾纏中國經濟的房市問題，慢慢看到觸底跡象，加上歐洲經濟已連2個月進入擴張期，日本也脫離通貨緊縮，上述4大經濟體合計占全球GDP比重約6成，明年將同步擴張。

國泰投信量化投資部協理游日傑則分析，美國對等關稅大致底定，加上聯準會開始降息，兩大不確定因素消除，帶動最近股市一路驚驚漲。他提醒，目前台股本益比已來到18，從歷史角度來看處於上緣位置，明年本益比繼續擴張空間相對有限，後續關注焦點應從評價面回到企業成長性。

國泰投信整理Bloomberg的統計預測，估台灣AI電子股2025年獲利成長率達29%，2026年為12.5%，非AI電子股今年成長率10%，明年13.5%；傳產股今年負25%，明年回到正5.9%，金融股今年負18%，明年回到正10.2%。

游日傑強調，AI的多頭趨勢並未扭轉，但基期墊高後，增長速度放緩為正常現象，相較於今年AI一支獨秀，他看好明年非AI科技股、傳產股、金融股，整體類股表現有望更加均衡。

美國聯準會 AI 國泰

