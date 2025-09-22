台股創新高行情延續 分析師看好熱錢增溫下這兩大族群還有戲
權王台積電（2330）領著相關概念股擔綱台股飆新高的主攻部隊，22日再寫下盤中及收盤歷史高點紀錄，隨著大盤指數持續往上攀高，26,000點在望，這時應該如何操作？證券分析師認為，熱錢升溫下，台積電成為領頭羊，相關概念股包括CoWoS設備股、探針卡三雄、子公司世界先進（5347）；AI族群的PA三雄、矽光子、被動元件等都值得關注。
台股早盤以25,599.6點開高後走高，台積電開高走高收最高，以1,295元收盤，上漲30元，漲幅2.37%，影響大盤指數約250點；鴻海（2317）收在216元，站上5日線；光寶科（2301）衝上漲停185.5元收盤。
台達電（2308）盤中衝達915元寫下新高，終場收907元，漲幅2.14%，創收盤新高；被動元件的華新科（2492）收在漲停105元；穎崴（6515）、晶豪科（3006）、瀚宇博（5469）等也都亮燈漲停；大盤指數盤中一度衝達25,887.69點，創下歷史新高，終場收在25,880.6點，上漲302.23點，寫收盤新高。
證券分析師張陳浩表示，台積電領軍相關概念股擔綱主攻部隊，推升大盤指數創高，在熱錢升溫下，台積電及相關概念股值得關注，包括CoWoS設備股的弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583），還有家登（3680）、子公司世界先進、探針卡三雄穎崴、精測（6510）、旺矽（6223）等。
張陳浩認為，AI族群可以關注的有PA三雄的穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455），以穩懋來說，最差的情況已過，可望迎來營收大爆發；另外，被動元件由MLCC的華新科、國巨（2327）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）帶動，漲勢擴及電容、電感等被動元件族群；還有一個族群則是矽光子，聯鈞（3450）、華星光（4979）、波若威（3163）值得留意。
