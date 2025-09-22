快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

台股創新高行情延續 分析師看好熱錢增溫下這兩大族群還有戲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
台股上漲示意圖。圖／AI生成

權王台積電（2330）領著相關概念股擔綱台股飆新高的主攻部隊，22日再寫下盤中及收盤歷史高點紀錄，隨著大盤指數持續往上攀高，26,000點在望，這時應該如何操作？證券分析師認為，熱錢升溫下，台積電成為領頭羊，相關概念股包括CoWoS設備股、探針卡三雄、子公司世界先進（5347）；AI族群的PA三雄、矽光子、被動元件等都值得關注。

台股早盤以25,599.6點開高後走高，台積電開高走高收最高，以1,295元收盤，上漲30元，漲幅2.37%，影響大盤指數約250點；鴻海（2317）收在216元，站上5日線；光寶科（2301）衝上漲停185.5元收盤。

台達電（2308）盤中衝達915元寫下新高，終場收907元，漲幅2.14%，創收盤新高；被動元件的華新科（2492）收在漲停105元；穎崴（6515）、晶豪科（3006）、瀚宇博（5469）等也都亮燈漲停；大盤指數盤中一度衝達25,887.69點，創下歷史新高，終場收在25,880.6點，上漲302.23點，寫收盤新高。

證券分析師張陳浩表示，台積電領軍相關概念股擔綱主攻部隊，推升大盤指數創高，在熱錢升溫下，台積電及相關概念股值得關注，包括CoWoS設備股的弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583），還有家登（3680）、子公司世界先進、探針卡三雄穎崴、精測（6510）、旺矽（6223）等。

張陳浩認為，AI族群可以關注的有PA三雄的穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455），以穩懋來說，最差的情況已過，可望迎來營收大爆發；另外，被動元件由MLCC的華新科、國巨（2327）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）帶動，漲勢擴及電容、電感等被動元件族群；還有一個族群則是矽光子，聯鈞（3450）、華星光（4979）、波若威（3163）值得留意。

台積電 概念股

延伸閱讀

正達強攻 CoWoS 玻璃基板 獲利表現拚三級跳

台股再創新高 法人金融類股5日線翻多短線轉強可偏多操作

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

相關新聞

台股創新高行情延續 分析師看好熱錢增溫下這兩大族群還有戲

權王台積電（2330）領著相關概念股擔綱台股飆新高的主攻部隊，22日再寫下盤中及收盤歷史高點紀錄，隨著大盤指數持續往上攀...

自營商獨挺台股創高！三大法人賣超40.73億元 3大族群最吸金

台股22日受惠台積電（2330）續創新天價1,295元激勵，大盤指數再度刷新盤中25,887.69點、收盤25,880....

台股再創新高 法人金融類股5日線翻多短線轉強可偏多操作

台股今天加權指數終場大漲302點，台積電（2330）大漲2.37%收1,295元，帶領大盤續創新高，金融股則是午盤過後漲...

台股漲302點續創高 台積電、台達電再寫天價

台股今天開高走高，終場上漲302.23點，收在25880.6點，再創新高，台積電、台達電同創歷史收盤新高價，多檔高價千金...

美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上...

台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,88...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。