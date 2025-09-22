自營商獨挺台股創高！三大法人賣超40.73億元 3大族群最吸金

台股22日受惠台積電（2330）續創新天價1,295元激勵，大盤指數再度刷新盤中25,887.69點、收盤25,880.6點雙高紀錄，但成交值縮減至4,697億元，三大法人賣超40.72億元，僅自營商連3日買超。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續賣超66.5億元，投信連20賣、續調節51.85億元；自營商買超（合計）77.63億元，其中自營商（自行買賣）買超29.08億元、自營商（避險）買超48.54億元。

盤面上，股王信驊（5274）在權王激勵下，也一度攀上5,405元歷史新高，但盤中反壓出籠，終場收低1.78%、報5,250元；但仍帶動精測（6510）、弘塑（3131）雙雙攻上漲停，穎崴（6515）也一度亮紅燈。

此外，無人機概念股中光電（5371）、亞航（2630）、世紀*（5314）、攸泰科技（6928）全面漲停作收，雷虎（8033）盤中也閃紅燈，剽悍助攻台股。記憶體族群漲價題材持續火熱，晶豪科（3006）、威剛（3260）強勢漲停，華邦電（2344）、南亞科（2408）穩居成交量冠亞軍，股價雙漲逾2%。被動元件族群多頭不退，鈺邦（6449）、艾華（6204）、蜜望實（8043）、華容（5328）、千如（3236）、華新科（2492）等刷一排漲停，龍頭廠國巨*（2327）成交量也續增至12.7萬餘張，拉尾收漲2.88%，報178.5元。

觀察今日成交值超過百億元個股有11檔，除聯發科（2454）下跌外、其餘皆漲。依序為：台積電370.75億元，股價漲2.37%、收1,295元；國巨*229.51億元，股價漲2.88%、收178.5元；南亞科171.63億元，股價漲2.02%、收80.8元；聯鈞（3450）168.94億元，股價漲4.02%、收258.5元；金居（8358）148.4億元，股價漲7.81%、收248.5元；華邦電129.31億元，股價漲2.24%、收34.25元；台達電（2308）128.72億元，股價漲2.14%、收907元；華星光（4979）121.6億元，股價漲9.26%、收230元。

聯發科120.98億元，股價跌2.43%、收1,405元；南電（8046）119.74億元，股價漲7.05%、收235.5元；光寶科（2301）117.37億元，股價漲9.76%、收185.5元。