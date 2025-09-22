台股再創新高 法人金融類股5日線翻多短線轉強可偏多操作

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
台股今天加權指數終場大漲302點，台積電（2330）大漲2.37%收1,295元，帶領大盤續創新高，金融股則是午盤過後漲勢壓回，以2,210點、上漲0.26%作收，金控權值股漲幅收斂，雙雄富邦金（2881）收盤價88.6元，單日上漲0.91%，國泰金（2882）收盤價66元、漲0.76%。

金控股原本漲逾1%的富邦金與台新新光金（2887）尾盤均壓回、單日股價漲幅降回1%以內，銀行股仍以台中銀（2812）最搶眼，收盤股價上漲1.35%，以22.6元作收，收盤價再創歷史新高。保險股台產（2832）、新產（2850）股價分別單日上漲1.71%、1.33%。由於金控權值股股價漲幅縮減，因此金融類股指數漲勢也收斂，但5日線翻多、短中長期均線均上揚，法人評估短期轉強可偏多操作。

富邦金 金控股 台新新光金

