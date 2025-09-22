美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上創新高。資本市場交投熱絡，有利金融業投資操作，但今年來受第2季對等關稅發布、全球股災，與台幣暴力升值衝擊，壽險業普遍獲利衰退，但在美啟動降息、監管措施明年接軌新制等因素下，法人預期壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）明年獲利將重返成長軌道。

至於美國啟動新一輪降息循環，今年底與2026年市場預期Fed會持續降息數次、累計將降4碼即1個百分點以上，市場也興起對降息使美元轉弱、而台幣匯率可能再大幅升值的疑慮，壽險公會也未雨綢繆，研擬新的建議方案，以期主管機關若核可則可再強化壽險業因應台幣升值匯損衝擊的能力。

今年前八月金控自結累計獲利相較去年同期仍未脫衰退，金控雙雄中，富邦金今年累計前八月自結稅後純益734.8億元，每股稅後純益（EPS）為5.11元，國泰金今年前八月自結稅後純益650.5億元，EPS為4.18元，雙雄經歷第2季震撼教育後，第2季底、第3季間雖持續追趕獲利，但累計前八月獲利雙雄仍較去年同期衰退逾三成。

不過，法人指出，就抵禦台幣升值的匯兌損失風險來看，雙雄均已做好準備，申請適用外匯價格變動準備金新制，雙雄旗下壽險的外價金水位均大幅提升，至8月底餘額分別達到800億元、560億元以上，預期足可因應台幣升值至28元以下價位。

國票投顧投研部預估，富邦金今年全年累計稅後純益將可達到千億元水準，雖然較去年下滑，但預期明年獲利可望回升，綜合考量總經不確定因素影響，以及2026年接軌新制壽險獲利將著重在經常性收益，預期富邦金2026年的稅後純益可望成長，達約1,084億元，年增幅度接近10%。

國泰期貨研究也指出，富邦金2026年的預估EPS可望重回6元之上，較其今年全年預估EPS年增9%以上。

國泰金部分，國票投顧投研部則是預估，國泰金今年全年稅後純益估達791億元以上，仍較去年衰退，而2026年獲利則可望成長約兩成，達到944億元以上，