快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
美國聯準會如市場預期降息1碼（0.25個百分點）。（路透）
美國聯準會如市場預期降息1碼（0.25個百分點）。（路透）

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上創新高。資本市場交投熱絡，有利金融業投資操作，但今年來受第2季對等關稅發布、全球股災，與台幣暴力升值衝擊，壽險業普遍獲利衰退，但在美啟動降息、監管措施明年接軌新制等因素下，法人預期壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）明年獲利將重返成長軌道。

至於美國啟動新一輪降息循環，今年底與2026年市場預期Fed會持續降息數次、累計將降4碼即1個百分點以上，市場也興起對降息使美元轉弱、而台幣匯率可能再大幅升值的疑慮，壽險公會也未雨綢繆，研擬新的建議方案，以期主管機關若核可則可再強化壽險業因應台幣升值匯損衝擊的能力。

今年前八月金控自結累計獲利相較去年同期仍未脫衰退，金控雙雄中，富邦金今年累計前八月自結稅後純益734.8億元，每股稅後純益（EPS）為5.11元，國泰金今年前八月自結稅後純益650.5億元，EPS為4.18元，雙雄經歷第2季震撼教育後，第2季底、第3季間雖持續追趕獲利，但累計前八月獲利雙雄仍較去年同期衰退逾三成。

不過，法人指出，就抵禦台幣升值的匯兌損失風險來看，雙雄均已做好準備，申請適用外匯價格變動準備金新制，雙雄旗下壽險的外價金水位均大幅提升，至8月底餘額分別達到800億元、560億元以上，預期足可因應台幣升值至28元以下價位。

國票投顧投研部預估，富邦金今年全年累計稅後純益將可達到千億元水準，雖然較去年下滑，但預期明年獲利可望回升，綜合考量總經不確定因素影響，以及2026年接軌新制壽險獲利將著重在經常性收益，預期富邦金2026年的稅後純益可望成長，達約1,084億元，年增幅度接近10%。

國泰期貨研究也指出，富邦金2026年的預估EPS可望重回6元之上，較其今年全年預估EPS年增9%以上。

國泰金部分，國票投顧投研部則是預估，國泰金今年全年稅後純益估達791億元以上，仍較去年衰退，而2026年獲利則可望成長約兩成，達到944億元以上，

延伸閱讀

新加坡10月料維持貨幣政策 專家指未來有調整空間

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

降息循環啟動！法人惜賣不敢空…直雲喊「繼續做多」

降息利多持續發酵 富邦、國泰金控雙雄領軍 金融類股持續向上

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

台股漲302點續創高 台積電、台達電再寫天價

台股今天開高走高，終場上漲302.23點，收在25880.6點，再創新高，台積電、台達電同創歷史收盤新高價，多檔高價千金...

美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上...

台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,88...

台積電超剽悍！收盤1,295元再創歷史新高、市值逼近34兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日股價持續走強，終場收在1,295元，上漲30元、漲幅2.37%，不僅刷新歷史高點，也...

台股漲幅達100％！凱基投顧看好飆到2026年 短期注意2大風險

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100％，凱基投顧表示，此波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。