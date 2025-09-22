快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場大漲302點，終場收25,880點，漲幅1.18%，成交量4,697億元。中央社
台股終場大漲302點，終場收25,880點，漲幅1.18%，成交量4,697億元。中央社

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,880點，漲幅1.18%，成交量4,697億元，盤中、收盤再創歷史新高價。櫃買則收266點，漲幅1.05%。

其餘權值股部分，台達電（2308）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、華碩（2357）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、緯穎（6669）、智邦（2345）、長榮（2603）、奇鋐（3017）等則表現較弱勢。

盤面上類股以水泥、電器電纜、半導體、電子零組件、塑膠、生技、電機機械等較為強勢，另外居家生活、數位雲端、航運、電子通路、綠能環保、網通等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有國巨、南亞科、聯鈞、金居、華邦電、台達電、華星光、南電、光寶科、雙鴻、鴻海、世芯-KY、富喬、環球晶、康霈*、神達、京元電子、漢翔、旺矽等

而量大弱勢的則有，聯發科、智邦、奇鋐、緯穎、藥華藥、環宇-KY、原相、旺宏、力積電、長榮、宏達電等

統一投顧表示，輝達搶攻機器人及自駕車市場、三星調升第4季DRAM報價、川普達成TikTok協議由甲骨文管理美國用戶資料、馬斯克預告機器人Optimus V3即將來臨、投信季底作帳行情啟動，眾利多因素有望帶動台股挑戰2萬6大關；惟川普大幅調漲H-1B簽證費用至10萬美元、川普預測聯邦政府可能在10月陷入停擺，則將影響投資人情緒。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股及營收支撐的中小型股為主，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

延伸閱讀

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

台股漲302點續創高 台積電、台達電再寫天價

台股今天開高走高，終場上漲302.23點，收在25880.6點，再創新高，台積電、台達電同創歷史收盤新高價，多檔高價千金...

美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上...

台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,88...

台積電超剽悍！收盤1,295元再創歷史新高、市值逼近34兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日股價持續走強，終場收在1,295元，上漲30元、漲幅2.37%，不僅刷新歷史高點，也...

台股漲幅達100％！凱基投顧看好飆到2026年 短期注意2大風險

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100％，凱基投顧表示，此波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。