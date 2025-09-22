台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,880點，漲幅1.18%，成交量4,697億元，盤中、收盤再創歷史新高價。櫃買則收266點，漲幅1.05%。

其餘權值股部分，台達電（2308）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、華碩（2357）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、緯穎（6669）、智邦（2345）、長榮（2603）、奇鋐（3017）等則表現較弱勢。

盤面上類股以水泥、電器電纜、半導體、電子零組件、塑膠、生技、電機機械等較為強勢，另外居家生活、數位雲端、航運、電子通路、綠能環保、網通等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有國巨、南亞科、聯鈞、金居、華邦電、台達電、華星光、南電、光寶科、雙鴻、鴻海、世芯-KY、富喬、環球晶、康霈*、神達、京元電子、漢翔、旺矽等

而量大弱勢的則有，聯發科、智邦、奇鋐、緯穎、藥華藥、環宇-KY、原相、旺宏、力積電、長榮、宏達電等

統一投顧表示，輝達搶攻機器人及自駕車市場、三星調升第4季DRAM報價、川普達成TikTok協議由甲骨文管理美國用戶資料、馬斯克預告機器人Optimus V3即將來臨、投信季底作帳行情啟動，眾利多因素有望帶動台股挑戰2萬6大關；惟川普大幅調漲H-1B簽證費用至10萬美元、川普預測聯邦政府可能在10月陷入停擺，則將影響投資人情緒。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股及營收支撐的中小型股為主，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。