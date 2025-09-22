台股漲幅達100％！凱基投顧看好飆到2026年 短期注意2大風險

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
投資選股方面，凱基投顧建議投資人聚焦散熱、網通PCB、電源供應器、銅箔基板等具規格升級顯著的次族群，並在修正期間分批進場。凱基投顧／提供

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100％，凱基投顧表示，此波漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是受惠大型雲端服務業者（CSP）資本支出擴張的台灣半導體與AI伺服器族群，而AI驅動的企業獲利成長周期，預期將延續至2026年，成為支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。

凱基投顧指出，從基本面與股價的歷史關聯性來看，股價高點通常出現在獲利高峰的前半年，而就目前的AI產業發展態勢觀察，本波企業成長周期延續至2026年底應該不成問題，關鍵的觀察指標是大型雲端服務業者的資本支出趨勢，只要CSP四巨頭的資本支出持續上修，都將直接轉化為對台灣AI供應鏈的強勁需求。更重要的是，AI應用正從雲端延伸至邊緣運算與終端設備，預期將在2026年前形成第二波成長動能，AI驅動的半導體需求將持續擴張，推動台灣供應鏈獲利高峰將至少延續至2026年底。

儘管中長期結構性多頭具支撐，但凱基投顧提醒，短期震盪風險亦有兩大因素：一、AI股估值偏高，預料外的利空容易引發獲利了結與拋售壓力，進而加劇短期震盪，由於本波漲勢主要集中於AI族群，若能出現健康的技術性修正或資金輪動，促使資金流向估值相對合理的低基期族群，將有助於台股維持多頭格局，同時降低追高風險。

二、通膨若升溫，將使資金行情面臨降溫壓力，過去一個月，市場對美國聯準會未來一年的降息預期大幅上修，從原本的3.65％下修至3.0％，相當於增加2至3碼的寬鬆空間，此舉促使美債殖利率走低、美元走弱，資金回流新興市場與科技股，推升台股走高，但若聯準會因通膨而延遲降息，資金行情將面臨降溫壓力，屆時台股短期震盪幅度可能加劇。

投資選股方面，凱基投顧建議投資人聚焦散熱、網通PCB、電源供應器、銅箔基板等具規格升級顯著的次族群，並在修正期間分批進場；另外，由於非AI股的基本面相對疲弱，整體需謹慎選股，建議可挑選具備政策支撐或防禦特性的產業，例如軍工/航太、金融、營建、餐飲與超商等。

