運動休閒股動起來！喬山秀肌肉漲停、法人還看好這族群

台股22日再度出現台積電牽手大盤創高榮景，指數大漲逾300點、直逼25,900元大關，盤面各大類股漲多跌少。其中，運動休閒類股上周五短暫休憩後，早盤由健身器材股喬山（1736）觸及漲停領軍，製鞋、自行車等族群也加入多頭隊伍，拉抬類指彈升約0.6%。

喬山9月開始進入旺季，預期今年營收將持續改寫新高，並進一步強化獲利能力。今日多頭大秀肌肉，盤中股價觸及漲停176元、改寫7月14日來波段新高，並帶動柏文漲逾2%，收復5日線、逼近月線。

喬山2025上半年營收229.13億元、年增24.9%，創同期新高，每股稅後純益1.28元，賺贏去年同期的0.51元。前8月營收302.31億元、年增17.53%。法人看好，隨著健身產業進入旺季，營運將自9月起逐月升溫。憑藉全球布局、產能優化及與客戶深度合作，近期商用器材銷售穩健成長，除美國需求強勁外，西班牙、墨西哥與瑞士等市場亦同步擴張，展現多元通路實力。

喬山為全球兩大連鎖健身房—美國Planet Fitness與拉美Smart Fit的主要供應商。前者截至今年6月底會員達2,080萬人、據點2,762家，2025年預計再增160至170家；Smart Fit則規劃新增340至360家，年增幅度擴大，顯示強勁展店動能。

製鞋族群方面，今日由志強-KY（6768）領跑，寶成（9904）也穩步向上墊高、叩關29.1元。法人指出，展望2026年，製鞋業者可望透過規模經濟與製程效率提升，逐步緩解關稅壓力，加上世足賽帶動運動鞋服需求升溫，整體產業有望重回正成長軌道。台廠如寶成、志強-KY、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等主要代工廠，營運可望逐步回溫，建議可在第3季傳統淡季擇機分批布局，以迎接產業回升契機。