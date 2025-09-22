運動休閒股動起來！喬山秀肌肉漲停、法人還看好這族群

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股22日再度出現台積電牽手大盤創高榮景，指數大漲逾300點、直逼25,900元大關，盤面各大類股漲多跌少。其中，運動休閒類股上周五短暫休憩後，早盤由健身器材股喬山（1736）觸及漲停領軍，製鞋、自行車等族群也加入多頭隊伍，拉抬類指彈升約0.6%。

喬山9月開始進入旺季，預期今年營收將持續改寫新高，並進一步強化獲利能力。今日多頭大秀肌肉，盤中股價觸及漲停176元、改寫7月14日來波段新高，並帶動柏文漲逾2%，收復5日線、逼近月線。

喬山2025上半年營收229.13億元、年增24.9%，創同期新高，每股稅後純益1.28元，賺贏去年同期的0.51元。前8月營收302.31億元、年增17.53%。法人看好，隨著健身產業進入旺季，營運將自9月起逐月升溫。憑藉全球布局、產能優化及與客戶深度合作，近期商用器材銷售穩健成長，除美國需求強勁外，西班牙、墨西哥與瑞士等市場亦同步擴張，展現多元通路實力。

喬山為全球兩大連鎖健身房—美國Planet Fitness與拉美Smart Fit的主要供應商。前者截至今年6月底會員達2,080萬人、據點2,762家，2025年預計再增160至170家；Smart Fit則規劃新增340至360家，年增幅度擴大，顯示強勁展店動能。

製鞋族群方面，今日由志強-KY（6768）領跑，寶成（9904）也穩步向上墊高、叩關29.1元。法人指出，展望2026年，製鞋業者可望透過規模經濟與製程效率提升，逐步緩解關稅壓力，加上世足賽帶動運動鞋服需求升溫，整體產業有望重回正成長軌道。台廠如寶成、志強-KY、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等主要代工廠，營運可望逐步回溫，建議可在第3季傳統淡季擇機分批布局，以迎接產業回升契機。

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

台股漲302點續創高 台積電、台達電再寫天價

台股今天開高走高，終場上漲302.23點，收在25880.6點，再創新高，台積電、台達電同創歷史收盤新高價，多檔高價千金...

美國重啟降息循還 法人預估金控雙雄獲利2026年可望重返成長

美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也受帶動向上...

台積電寫新高價1,295元 激勵台股收25,880點 盤中、收盤再創新高

台股22日開高走高，台積電（2330）終場收最高1,295元，衝上歷史新高價，帶動大盤終場大漲302點，終場收25,88...

台積電超剽悍！收盤1,295元再創歷史新高、市值逼近34兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日股價持續走強，終場收在1,295元，上漲30元、漲幅2.37%，不僅刷新歷史高點，也...

台股漲幅達100％！凱基投顧看好飆到2026年 短期注意2大風險

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100％，凱基投顧表示，此波...

