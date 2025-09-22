富邦金領漲金控股 台中銀現增前市值續攀峰破1,300億

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台股22日中場過後持續向上攻堅，指數再創新高，台積電（2330）等權值股領漲，法人對本月第3季季底作帳行情並不悲觀，金融類股也在金控雙雄領軍下向上，午盤時分台股大盤大漲兩、三百點，金控獲利王富邦金（2881）與合併不久的台新新光金（2887）股價漲逾1%，銀行與產險股的台中銀（2812）、台產（2832）也強漲1.5%以上，表現搶眼。

富邦金今年前八月自結稅後純益734.8億元，每股稅後純益（EPS）為5.11元，子公司台北富邦銀行前八月獲利創下歷年同期新高，富邦產險與富邦證券累計前八月獲利則是創下歷年同期次高。富邦金穩居金控獲利王，支持股價表現。

台中銀自結累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2.4%，獲利續創歷來同期新高，累計每股稅後純益（EPS）逼近1元，為0.99元。台中銀年底前將辦1億股現金增資，強化資本、蓄積獲利成長能量，預估現增後股本規模將增至600億元以上，台中銀目前股價來到22.65元，平今年新高，同時也是歷史高價，法人預期在現增題材下，股價將持續強勢表現。

