軍工展落幕...無人機概念股續高飛 雷虎、漢翔大漲 這幾檔更飆漲停

國防工業展雖已落幕，但無人機概念股卻是在各自的題材下股價高飛，22日在台股創新高之下，躍登盤面上的亮點，雷虎雖遭處置仍一度亮燈， 盤中大漲逾9%， 漢翔（2634）漲幅逾半根停板，中光電（5371）、亞航（2630）、世紀*（5314）、攸泰科技（6928）、邑錡（7402）則是飆上漲停鎖死。

雷虎（8033）宣布自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列，正式獲美國國防部國防創新單元（Defense Innovation Unit, DIU）頒發的Blue UAS Cleared認證。這是台灣無人機產業首家取得此國際級資安與軍規認證的企業，顯示出雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化在無人機領域的競爭力。

中光電旗下中光電智能機器人（CiRC）也在上周的國防工業展中展出無人機相關應用；針對國防部7月釋出未來兩年，將採購五大類無人機，總金額上看500億元的標案，中光電智能機器人將積極參加多項標案。

中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，成為台灣無人機出貨第一大廠，達成全年獲利里程碑；爭取國防部500億無人機採購案，將為明後年的營運加溫。

漢翔也是題材不斷，日前宣布與雷虎合作，共同發展中大型無人直升機；雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發生產主旋翼直徑4米的T-400無人直升機，全力開拓國防與民用市場商機

漢翔與雷虎雙方計畫爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場；另外，漢翔也與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Intelligence正式簽署「Raptor視覺定位與3D圖資系列產品合作備忘錄」，此項合作將能為無人機產業帶來革命性的突破，是台灣邁向技術升級的關鍵一步。

台股22日開高走高盤中再創歷史新高，無人機概念股也是盤面上的亮點，遭處置的雷虎以140元平盤開出，一度衝達漲停154元，盤中股價逼近漲停力守在153.5元，漲幅9.64%；漢翔開高後一度衝達67.5元，盤中漲幅逾5%。

中光電開高後衝上漲停123.5元鎖死；亞航也衝上漲停61.3元鎖死；世紀*衝上漲停127.5元；攸泰科技及邑錡也是漲停的強勢表現。