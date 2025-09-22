記憶體風向翻多！威剛鎖漲停創高：資金瘋搶2.6萬張

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
市場對下半年記憶體循環的信心快速修復。（彭博資訊）
全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）22日受原廠報價風向轉強激勵，強勢攻上漲停板，股價鎖在152.5元、大漲13.5元，成交量逾2.6萬張，寫下歷史新高點。市場解讀，美光傳出暫停對通路與OEM/ODM的DRAM、NAND即時報價並擬上調定價，三星也傳出跟進，引爆對報價走升與供應趨緊的預期，成為今日買盤主因。

這波定價策略的轉折，代表價格話語權回到上游原廠，市場對下半年記憶體循環的信心快速修復。對模組廠而言，若報價上行成形，除了新品ASP具上調空間，既有庫存亦有機會受惠重估，營收與毛利率彈性同步放大。威剛作為台系龍頭，受惠度最受關注，也因此成為資金追逐焦點。

盤面上，威剛放量漲停、單日量能擴至2.6萬張以上，顯示資金不僅追價也願意鎖單；在「連漲」氣勢帶動下，技術面與基本面共振，市場對其後續營收動能與獲利修復的想像升溫。法人評估，只要原廠正式價單落地且通路回補持續，威剛9–10月營收有望延續高檔表現。

