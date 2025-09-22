AI兩大陣營齊推 CPO 法人點讚台廠這些供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）積極發展CPO，以支撐高效能AI資料中心需求，法人指出，輝達方面，短期內CPO未能成為市場主流，但中長期相關合作台廠包含台積電（2330）、波若威（3163）、鴻海（2317）皆能受惠；而博通部分台達電（2308）則是在市場擴張下有望增溫。

NVIDIA在今年3月GTC大會上正式發布基於矽光技術的Spectrum-X與 Quantum-X交換平台，這些光學元件封裝產品用於高效能AI資料中心的網路交換器與運算單元，支撐跨地點連接數百萬GPU龐大運算需求，將於第4季開始出貨，為NVIDIA首批導入矽光技術的產品。

ASIC陣營中的網通方案領導者Broadcom，也於5月推出Third-generation 200G per lane CPO product，實現每通道200G的高速傳輸能力，技術較上一代翻倍成長，此次將有機會再次博得CSP業者的信任，推動從光源、矽光子元件到封裝與測試的整體產業生態系建設，以支持大規模商業部署。

