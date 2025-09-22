台股開高走高、盤中再創歷史新高 法人：有望至26,000點整數關卡

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股開高走強。中央社
上周五美股四大指數除了費半指數小跌0.7%，其他三大指數均上漲，漲幅在0.3%至0.7%之間。加權指數22日開高走高，盤中突破上周五高點25,864點，午盤前最高上漲309點來到25,887點。盤面以軍工、被動元件、蘋果供應鏈、集團股較有表現。

法人指出，指數頻創新高，多頭力道強勁，然近五日出現三次中黑K，加上9月出現兩次超過6,000億元的大量，空方力道漸增，操作上避免過度追高以持盈保泰。

台新投顧指出，FOMC會議決議降息1碼，並暗示年底前可能再降2碼，寬鬆預期下加權數再創歷史新高。寬鬆環境有利外資回流，加上AI相關供應鏈今年前8月營收多維持高雙位數成長，輝達GB300也將開始出貨並逐步進入放量階段，短線加權指數有望沿5日線持續震盪走升，往下一個整數關卡26,000點靠近。

台新投顧表示，記憶體大廠美光（Micron）本周舉行財報法說，HBM相關展望為關注重點。達明將於9月26日掛牌上市，機器人供應鏈將重獲關注，可擇優布局。操作部分，隨著GB300第3季開始出貨並於第4季放量，加上輝達伺服器架構對於電源及散熱配置的轉變趨勢，台廠相關電源供應器、水冷散熱等族群可望持續受惠；AI相關題材還包含碳化矽及延伸至記憶體報價倒掛等，亦可續留意。

AI伺服器散熱需求隨著 GPU 功率密度急劇上升而演進，輝達GB200、GB300已將液冷散熱作為主流解決方案，以應對高達數百 kW的機架功耗，而下一代 Rubin 則在這基礎上進一步優化，強調更高密度和模組化設計，奇鋐、雙鴻、健策等可持續關注。

輝達

