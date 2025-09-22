軍工股匯聚多頭人氣 中光電、亞航漲停領軍
航太展落幕，國防自主、無人機、無人艇等題材持續發酵，軍工股今天盤中全面滿血復活，成為市場資金轉進焦點，推升亞航、中光電等股漲停，雷虎、漢翔、長榮航太等盤中強勢反彈逾5%。
政策面持續推動軍工股基本面，國防部軍備局將釋出規模新台幣500億元無人機採購案，民國115至116年間規劃採購多達4萬8750架，帶動供應鏈需求；明年度國防預算更編列1320艘無人艇，規模達180億元，再加上海軍輕型巡防艦、海巡署維權艦艇等需求，市場規模上看千億元。
工研院今天表示，工研院院士會議認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，並提出3項策略建議，包括聚焦領域及技術、建立國家級計畫布局生態系及發展基礎建設。
航太展落幕，台廠秀出軍工硬實力，軍工股今天盤中全面點火，重回多頭焦點。亞航、中光電亮燈漲停，雷虎觸漲停後維持高檔整理，漢翔盤中大漲逾7%，長榮航太勁揚5%；晟田、寶一、豐達科同樣強勢，台船漲約4%，龍德造船急漲近6%，軍工族群全面走高。
漢翔在台北航太展中接連完成國防後勤、無人機視覺定位等領域簽約，力促台美合作；台船展出自主研發的奮進魔鬼魚無人船，亞航以國防自主為核心展出多項無人機與精密感測技術。
龍德造船積極布局無人艇市場，董事長黃守真指出，自製「黑潮」採100%非紅供應鏈，看好海軍、海巡訂單潮，未來10年「需求大於供給」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言