軍工股匯聚多頭人氣 中光電、亞航漲停領軍

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

2025-09-22 11:11