快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

軍工股匯聚多頭人氣 中光電、亞航漲停領軍

中央社／ 台北22日電

航太展落幕，國防自主、無人機、無人艇等題材持續發酵，軍工股今天盤中全面滿血復活，成為市場資金轉進焦點，推升亞航、中光電等股漲停，雷虎、漢翔、長榮航太等盤中強勢反彈逾5%。

政策面持續推動軍工股基本面，國防部軍備局將釋出規模新台幣500億元無人機採購案，民國115至116年間規劃採購多達4萬8750架，帶動供應鏈需求；明年度國防預算更編列1320艘無人艇，規模達180億元，再加上海軍輕型巡防艦、海巡署維權艦艇等需求，市場規模上看千億元。

工研院今天表示，工研院院士會議認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，並提出3項策略建議，包括聚焦領域及技術、建立國家級計畫布局生態系及發展基礎建設。

航太展落幕，台廠秀出軍工硬實力，軍工股今天盤中全面點火，重回多頭焦點。亞航、中光電亮燈漲停，雷虎觸漲停後維持高檔整理，漢翔盤中大漲逾7%，長榮航太勁揚5%；晟田、寶一、豐達科同樣強勢，台船漲約4%，龍德造船急漲近6%，軍工族群全面走高。

漢翔在台北航太展中接連完成國防後勤、無人機視覺定位等領域簽約，力促台美合作；台船展出自主研發的奮進魔鬼魚無人船，亞航以國防自主為核心展出多項無人機與精密感測技術。

龍德造船積極布局無人艇市場，董事長黃守真指出，自製「黑潮」採100%非紅供應鏈，看好海軍、海巡訂單潮，未來10年「需求大於供給」。

延伸閱讀

雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

國防工業展登場 中光電、邦泰攜手搶單

力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

軍工展落幕...無人機概念股續高飛 雷虎、漢翔大漲 這幾檔更飆漲停

國防工業展雖已落幕，但無人機概念股卻是在各自的題材下股價高飛，22日在台股創新高之下，躍登盤面上的亮點，雷虎雖遭處置仍一...

記憶體風向翻多！威剛鎖漲停創高：資金瘋搶2.6萬張

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）22日受原廠報價風向轉強激勵，強勢攻上漲停板，股價鎖在152.5元、大漲...

台股開高走高、盤中再創歷史新高 法人：有望至26,000點整數關卡

上周五美股四大指數除了費半指數小跌0.7%，其他三大指數均上漲，漲幅在0.3%至0.7%之間。加權指數22日開高走高，盤...

台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

美股續強，台股今天開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高，...

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。