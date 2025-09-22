快訊

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股22日開高走高， 在權王台積電（2330）衝上歷史新高帶動下， 大盤指數一度衝達25,887.19點，大漲308.82點， 創下歷史新高；統計貢獻大盤指數前兩名則是台積電及台達電（2308）， 盤中都創下歷史新高， 另外，光寶科（2301）、鴻海（2317）、富邦金（2881）也上漲助攻。

美股上周五四大指數收盤漲多跌少，僅費城半導體指數下跌0.73%，道瓊工業指數收盤46,315.27點，上漲172.85點，漲幅0.37%；S&P500指數上漲0.49%；那斯達克指數上漲0.72%；另外，台積電ADR跌1.4%；標普500指數、那斯達克及道瓊工業指數都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過1%。

台股22日以25,599.6點開出，上漲21點，指數開高走高， 盤中再刷新歷史紀錄，主要受惠於權王台積電的帶動，台積電上周五最後一盤爆出25,947張賣單，一口氣拉低股價15元，終場收在1,265元；但台積電22日開高，以1,270元開出， 盤中衝達1,295元，上漲30元， 市值33兆5,827億元， 影響大盤指數約250點， 股價刷新歷史紀錄。

台達電早盤以880元開低後走高翻紅，盤中一度衝達915元， 創下歷史新高，盤中守在900元關卡之上，漲幅逾2%，影大盤指數約18點， 為第二大漲點貢獻公司；另外，光寶科、鴻海、富邦金上漲，也助攻大盤表現。

台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

軍工展落幕...無人機概念股續高飛 雷虎、漢翔大漲 這幾檔更飆漲停

國防工業展雖已落幕，但無人機概念股卻是在各自的題材下股價高飛，22日在台股創新高之下，躍登盤面上的亮點，雷虎雖遭處置仍一...

記憶體風向翻多！威剛鎖漲停創高：資金瘋搶2.6萬張

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）22日受原廠報價風向轉強激勵，強勢攻上漲停板，股價鎖在152.5元、大漲...

台股開高走高、盤中再創歷史新高 法人：有望至26,000點整數關卡

上周五美股四大指數除了費半指數小跌0.7%，其他三大指數均上漲，漲幅在0.3%至0.7%之間。加權指數22日開高走高，盤...

台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

美股續強，台股今天開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高，...

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274...

