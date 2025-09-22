台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

台股22日開高走高， 在權王台積電（2330）衝上歷史新高帶動下， 大盤指數一度衝達25,887.19點，大漲308.82點， 創下歷史新高；統計貢獻大盤指數前兩名則是台積電及台達電（2308）， 盤中都創下歷史新高， 另外，光寶科（2301）、鴻海（2317）、富邦金（2881）也上漲助攻。

美股上周五四大指數收盤漲多跌少，僅費城半導體指數下跌0.73%，道瓊工業指數收盤46,315.27點，上漲172.85點，漲幅0.37%；S&P500指數上漲0.49%；那斯達克指數上漲0.72%；另外，台積電ADR跌1.4%；標普500指數、那斯達克及道瓊工業指數都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過1%。

台股22日以25,599.6點開出，上漲21點，指數開高走高， 盤中再刷新歷史紀錄，主要受惠於權王台積電的帶動，台積電上周五最後一盤爆出25,947張賣單，一口氣拉低股價15元，終場收在1,265元；但台積電22日開高，以1,270元開出， 盤中衝達1,295元，上漲30元， 市值33兆5,827億元， 影響大盤指數約250點， 股價刷新歷史紀錄。

台達電早盤以880元開低後走高翻紅，盤中一度衝達915元， 創下歷史新高，盤中守在900元關卡之上，漲幅逾2%，影大盤指數約18點， 為第二大漲點貢獻公司；另外，光寶科、鴻海、富邦金上漲，也助攻大盤表現。