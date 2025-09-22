快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股續強，台股22日開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高。中央社
美股續強，台股22日開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高。中央社

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274），以及穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）等五大千金齊創新高，成為盤面最強助攻手，且閃見24千金。

精測早盤快攻漲停1,740元鎖死，多頭最為剽悍，並點火同為矽光子組群的穎崴隨之閃紅燈，衝上2,025元、突破2,000元大關，旺矽也同步叩關1,700元。

另，權王台積電盤中也寫下1,295元歷史新天價，貢獻大盤漲點超過200點。而股王信驊觸及5,405元新高後，多頭腿軟又翻黑，目前最低探至5,250元。

矽光子技術推動半導體新浪潮，穎崴、精測、旺矽搶攻龐大商機

矽光子技術被視為延續摩爾定律生命、鞏固台灣半導體產業地位的關鍵。根據SEMI最新預測，這項技術正迎來巨大商機，台灣半導體測試介面大廠穎崴、精測、旺矽也同步積極布局，搶佔市場先機。

穎崴指出，隨著AI、HPC、5G等高階應用需求激增，先進封裝與小晶片（Chiplet）等異質整合技術成為半導體發展的重要環節。特別是晶圓級封裝（CoWoS）技術的成熟，正帶動測試介面朝向更複雜、更創新的方向演進。為應對這一趨勢，穎崴已推出業界創舉的「晶圓級矽光子共同封裝光學技術（CPO）測試介面」解決方案。此方案具備獨特的「微間距對位雙邊探測」系統，能成功克服雙邊間距、高頻高速及溫度上升等三大挑戰，目前已獲得多家客戶的驗證肯定。

旺矽董事長葛長林也強調，CPO與矽光子等新興應用將與AI、網通市場深度結合，成為未來基礎建設的核心技術。他將此比喻為「先蓋高速公路，再帶動汽車與交通產業的連鎖效應」，預期這將驅動整個測試產業進入一個全新的成長循環。

延伸閱讀

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

富采、錼創搶矽光子商機

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

軍工展落幕...無人機概念股續高飛 雷虎、漢翔大漲 這幾檔更飆漲停

國防工業展雖已落幕，但無人機概念股卻是在各自的題材下股價高飛，22日在台股創新高之下，躍登盤面上的亮點，雷虎雖遭處置仍一...

記憶體風向翻多！威剛鎖漲停創高：資金瘋搶2.6萬張

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）22日受原廠報價風向轉強激勵，強勢攻上漲停板，股價鎖在152.5元、大漲...

台股開高走高、盤中再創歷史新高 法人：有望至26,000點整數關卡

上周五美股四大指數除了費半指數小跌0.7%，其他三大指數均上漲，漲幅在0.3%至0.7%之間。加權指數22日開高走高，盤...

台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

美股續強，台股今天開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高，...

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。