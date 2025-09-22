5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274），以及穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）等五大千金齊創新高，成為盤面最強助攻手，且閃見24千金。

精測早盤快攻漲停1,740元鎖死，多頭最為剽悍，並點火同為矽光子組群的穎崴隨之閃紅燈，衝上2,025元、突破2,000元大關，旺矽也同步叩關1,700元。

另，權王台積電盤中也寫下1,295元歷史新天價，貢獻大盤漲點超過200點。而股王信驊觸及5,405元新高後，多頭腿軟又翻黑，目前最低探至5,250元。

矽光子技術推動半導體新浪潮，穎崴、精測、旺矽搶攻龐大商機

矽光子技術被視為延續摩爾定律生命、鞏固台灣半導體產業地位的關鍵。根據SEMI最新預測，這項技術正迎來巨大商機，台灣半導體測試介面大廠穎崴、精測、旺矽也同步積極布局，搶佔市場先機。

穎崴指出，隨著AI、HPC、5G等高階應用需求激增，先進封裝與小晶片（Chiplet）等異質整合技術成為半導體發展的重要環節。特別是晶圓級封裝（CoWoS）技術的成熟，正帶動測試介面朝向更複雜、更創新的方向演進。為應對這一趨勢，穎崴已推出業界創舉的「晶圓級矽光子共同封裝光學技術（CPO）測試介面」解決方案。此方案具備獨特的「微間距對位雙邊探測」系統，能成功克服雙邊間距、高頻高速及溫度上升等三大挑戰，目前已獲得多家客戶的驗證肯定。

旺矽董事長葛長林也強調，CPO與矽光子等新興應用將與AI、網通市場深度結合，成為未來基礎建設的核心技術。他將此比喻為「先蓋高速公路，再帶動汽車與交通產業的連鎖效應」，預期這將驅動整個測試產業進入一個全新的成長循環。