快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

台積電不畏上周殺尾盤壓力 盤中衝1,295元天價、台股也再刷新高紀錄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電衝高寫天價。（中央社）
台積電衝高寫天價。（中央社）

權王台積電（2330）上周五最後一盤爆出25,947張賣單，一口氣拉低股價15元，終場收在1,265元， 下跌20元，跌幅1.55%，影響大盤指數160點，上周平台積電ADR也是下跌，但台積電22日開高，盤中衝上1,295元， 創下歷史新高， 同時也推升大盤指數再寫新高紀錄。

台積電22日以1,270元開出， 盤中衝達1,295元，上漲30元，市值33兆5,827億元，影響大盤指數約250點，股價刷新歷史紀錄；台積電衝高寫天價，帶動台股大盤指數也創下歷史新高。

台股早盤以25,599.6點開高，隨著台積電飆上天價，大盤指數也衝達25,873.89點，大漲295.52點， 創下歷史新高；另外，鴻海（2317）一度衝達218元，站回5日線上，台達電（2308）衝上915元， 改寫歷史新高。

法人預估，台積電明年大客戶排名將出現洗牌，蘋果穩居最大客戶，貢獻台積電營收金額將快速提升，最快明年挹注逾兆元業績；博通明年將成為台積電前三大客戶；台積電一貫不評論單一客戶訊息。

根據台積電年報，2024年最大客戶貢獻全年6,243億元營收，創新高，年增14.2%，營收占比為22%，法人推估該最大客戶為蘋果；展望明年，法人分析，台積電各大客戶貢獻營收排名依序為蘋果（22%至25%）、博通（11%至15%）、輝達（11%）、聯發科（9%至10%）、高通（8%）、超微（7%）以及英特爾（7%）。

台積電

延伸閱讀

台股續拚26,000點？ 國泰金控9月庶民指標：36％民眾預期台股會續漲

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

軍工展落幕...無人機概念股續高飛 雷虎、漢翔大漲 這幾檔更飆漲停

國防工業展雖已落幕，但無人機概念股卻是在各自的題材下股價高飛，22日在台股創新高之下，躍登盤面上的亮點，雷虎雖遭處置仍一...

記憶體風向翻多！威剛鎖漲停創高：資金瘋搶2.6萬張

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）22日受原廠報價風向轉強激勵，強勢攻上漲停板，股價鎖在152.5元、大漲...

台股開高走高、盤中再創歷史新高 法人：有望至26,000點整數關卡

上周五美股四大指數除了費半指數小跌0.7%，其他三大指數均上漲，漲幅在0.3%至0.7%之間。加權指數22日開高走高，盤...

台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

美股續強，台股今天開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高，...

5千金創高！股王權王外掛矽光子三雄 聯手寫下台股歷史新頁

台股22日盤中再創歷史新高、劍指25,900點關，其中，千金族群功不可沒，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。