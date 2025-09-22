台積電不畏上周殺尾盤壓力 盤中衝1,295元天價、台股也再刷新高紀錄

權王台積電（2330）上周五最後一盤爆出25,947張賣單，一口氣拉低股價15元，終場收在1,265元， 下跌20元，跌幅1.55%，影響大盤指數160點，上周平台積電ADR也是下跌，但台積電22日開高，盤中衝上1,295元， 創下歷史新高， 同時也推升大盤指數再寫新高紀錄。

台積電22日以1,270元開出， 盤中衝達1,295元，上漲30元，市值33兆5,827億元，影響大盤指數約250點，股價刷新歷史紀錄；台積電衝高寫天價，帶動台股大盤指數也創下歷史新高。

台股早盤以25,599.6點開高，隨著台積電飆上天價，大盤指數也衝達25,873.89點，大漲295.52點， 創下歷史新高；另外，鴻海（2317）一度衝達218元，站回5日線上，台達電（2308）衝上915元， 改寫歷史新高。

法人預估，台積電明年大客戶排名將出現洗牌，蘋果穩居最大客戶，貢獻台積電營收金額將快速提升，最快明年挹注逾兆元業績；博通明年將成為台積電前三大客戶；台積電一貫不評論單一客戶訊息。

根據台積電年報，2024年最大客戶貢獻全年6,243億元營收，創新高，年增14.2%，營收占比為22%，法人推估該最大客戶為蘋果；展望明年，法人分析，台積電各大客戶貢獻營收排名依序為蘋果（22%至25%）、博通（11%至15%）、輝達（11%）、聯發科（9%至10%）、高通（8%）、超微（7%）以及英特爾（7%）。