台積電1295元新高 台股盤中25873點創高漲近300點

中央社／ 台北22日電
台股今天開高走高。中央社

美股續強，台股今天開高走高，盤中一度漲近300點至25873.89點，再創新高，台積電、鴻海點火，台積電、台達電續創高，資金輪動下，軍工股滿血復活，光學、PCB族群助攻，多檔高價千金股如穎崴、精測等強漲上攻。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布2025年首次降息後，美股主要指數收盤再創新高，延續近期漲勢。

台股今天開高走高，加權指數11時上漲245.21點，至 25823.58點，電子股上漲1.42%，金融股上漲0.21%，櫃買指數同步漲約0.75%。

權值股表現分歧，台積電盤中上漲30元，至1295元，續創新高；台達電勁揚逾2.5%，915元，續創歷史新高；鴻海小漲；聯發科則挫逾2%。

軍工股再度滿血復活，亞航、中光電、雷虎亮燈漲停，漢翔盤中最高達67.5元，漲逾8%，長榮航太漲近5%；晟田、寶一、豐達科勁揚，台船盤中由黑翻紅，股價漲約4%，龍德造船也強漲約7%。

光學股同步走強，大立光漲約2%，邑錡、玉晶光等齊步勁揚，其中邑錡盤中漲逾9%達162.5元。

PCB族群續攻，瀚宇博漲停，金居漲逾6%，華通、楠梓電、亞電漲逾5%、台燿漲逾3%。

高價千金股則漲跌互見，穎崴、精測、旺矽、弘塑、印能科技強漲；但智邦、漢唐跌逾2%，失守千元關卡，台股退守至21檔千金股。新代今天強漲約8%，最高達989元，頗有再度問鼎千金股之勢。

