三星漲價傳聞引爆記憶體行情 DRAM 雙雄人氣不墜、這兩檔也大漲

近日傳出南韓記憶體巨頭三星將於第4季調升DRAM及NAND Flash報價，其中DRAM合約價漲幅最高達三成，NAND Flash產品漲幅為5%至10%。雖消息並未獲三星證實，但已引發市場熱議，並推動記憶體多頭持續搶進，22日晶豪科（3006）、威剛（3260）、華邦電（2344）、南亞科（2408）等早盤皆大幅攀升，族群持續扮演台股強力助攻手。

記憶體市場的回暖可歸因於主要記憶體大廠的減產策略。美光、三星、海力士等大廠將部分產能轉向高頻寬記憶體（HBM），從而引發DRAM與NAND Flash供應端的縮減，助長價格上漲。集邦科技預測，DDR4供應短缺將持續至明年第4季，而AI應用對NAND Flash的需求也帶來長期短缺，推動價格漲勢延續。此外，法人指出，南亞科未來幾年有望實現業績增長，特別是在2025與2026年，預計將呈現每股盈餘轉正。

其中，晶豪科快攻漲停鎖死在80.5元，且漲停買單高掛逾1.2萬張；威剛大漲逾7%，叩關150元；華邦電與南亞科分別觸及35.3元、84.5元，並穩居台股成交量冠、亞軍寶座。

晶豪科董事長張明鑒日前於法說中指出，公司在上季面臨景氣低迷與匯率變動的雙重壓力，度過了最艱辛的一季。然而，隨著利基型記憶體需求回升，下半年景氣有望優於上半年。張明鑒強調，市場對價格調整的接受度提高，預期第四季將出現主要的價格反應。

晶豪科目前的DDR4產能以25奈米為主，並預計隨著大顆粒比重上升，該產品在營收中占比將持續增長。面對未來挑戰，晶豪科也積極布局Edge AI與Base Die/PIM技術，與工研院及力積電合作，計畫於2027年完成技術突破，進一步拓展市場份額。