降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10年期美債殖利率小幅上揚

10年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？

雖然聯準會已在9月17日降息25基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。

另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。

美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

7月外國持有的美國國債總額飆升至9.159兆美元，與一年前相比，外國持有美債增加了近9%。

但中國依舊繼續減少美債，美債部位降至7,307億美元，是2008年12月以來最低。中國減持美債的過程已持續十多年，原因包括戰略與市場因素等等。

而在股票市場部分，美國股市因降息而被視為利多，部分資金從債市移動進股票市場，尤其科技或長存續期間股票得到支撐，短期內，這對債券（尤其長期債）形成壓力。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。