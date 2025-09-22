台股續拚26,000點？ 國泰金控9月庶民指標：36％民眾預期台股會續漲

台股加權開盤站上25,800點，國泰金控9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願上揚，有六成民眾預期今年經濟成長率（GDP）高於3％、近六成預期通膨高於2％，同時對台股的樂觀指數和風險偏好指數雙雙走高，且有36.1％民眾認為未來半年台股會繼續上漲。

國發會最新公布的7月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金控調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-34.4，展望樂觀指數亦同步走升至-32.0。大額消費意願指數提高至-0.9，耐久財消費意願指數則微幅走弱至-19.7。買房意願微幅上升至-48.7，賣房意願指數反而走低至-36.3。

對於今年GDP的看法，主計總處於2025年8月15日預估台灣今年GDP為4.45%，通貨膨脹率1.76%；調查結果顯示，民眾對於今年台灣GDP的平均預期值為3.19%，有60%的民眾認為今年GDP會高於3%；而民眾對於今年平均通膨預期值持平在2.25%，有59%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%，顯示相較於主計總處，民眾對今年GDP的預估較保守，對於物價的上漲則較有感。

股市方面，隨著近期全球貿易政策不確定性下降，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市震盪走高。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至6.2，風險偏好指數亦走高至8.3。