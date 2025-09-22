南亞科領軍續強 美系重申記憶體進入超級循環卻最愛「這一味 」

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
DRAM過剩將在2026年下半年因庫存消化而趨於平衡。示意圖／AI生成
記憶體族群的南亞科（2408）及華邦電（2344）22日早盤續強，美系大行的全球科技團隊重申記憶體產業正經歷超級循環（Super Cycle）， 且到2027年達高峰循環。除了上週升評升目標台廠外，今也升評升目標韓國SK Hynix、三星電子等。

統一投顧整理美系券商報告指出，NAND產業經過多年減產後，如今因AI需求帶旺需求，券商觀察到北美CSP業者下的高密度 NAND 訂單超越2025年整個eSSD市場規模，尤其在高密度 QLC eSSD。

短期而言，DRAM過剩將在2026年下半年因庫存消化而趨於平衡，而NAND隨著AI eSSD需求2026年倍增將轉向短缺。重申今年第4季DRAM ASP上漲9%的預估，重申DDR4在明年有10–15%的供應缺口。

台灣團隊則比較喜歡華邦電，儘管與南亞科都是DDR4受益者，但華邦電多了CUBE解決方案在長期晶圓堆疊 （WoW）。預期明下半年因1-2h起步而開始提升，2027年進一步推進至3-4h；其 8+1hCUBE可支援16GB密度，記憶體頻寬最高達4TB/s。另外，該公司也是AirPod Pro 3 的 NOR Flash 供應商。

券商認為相較於Nor與DRAM，NAND 報價上漲可能是最具持續性；不過，若WoW需求採用，有望持續推升DDR4。

