台股盤中一度大漲221點 蓄勢挑戰歷史新高

美國聯準會如市場預期降息隔天，美國晶片大廠傳出入股消息，激勵美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數及羅素2000指數齊創新高；台股22日早盤也再度蓄勢挑戰歷史新高，截至上午10點半，盤中最高達25,799點、一度大漲221點，距離歷史高點25,864點僅差一步之遙。

安聯投信表示，聯準會（Fed）如預期降息一碼，點陣圖隱含今年還有兩碼降息空間，但聯準會主席鮑爾強調為風險管理式降息，不代表開啟長期降息周期，隨市場評估政策前景。儘管美國川普貿易戰2.0尚未落幕，但國際情勢等消息面衝擊已有緩和。

安聯投信表示，從聯準會最新會議中可以觀察到以下幾個重點：首先是美國隊等關稅影響有望逐漸受控，雖然聯準會主席鮑爾淡化市場對積極降息憧憬，但這也恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性，展望後市，寬鬆政策週期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛；挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

安聯投信台股團隊表示，隨著美晶片大廠輝達GB系列產品生產良率改善，下游組裝廠出貨量逐季向上，帶動整體 AI伺服器供應鏈營收及獲利持續走高，而CSP業者在採購晶片之外也持續開發自主ASIC。

安聯投信台股團隊表示，由於開發時間縮短，為控制產品良率，不論是晶片檢測需求及零組件原材料規格提升都處於訂單持續上修階段，尤其陸資廠在地緣政治考量下難以低價競爭，台廠有望成為最大受惠者，具競爭力公司基本面需求無虞，在指數震盪過程加上短期獲利了結情緒雖可能造成個股股價賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。