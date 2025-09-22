台股盤中一度大漲221點 蓄勢挑戰歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股22日早盤也再度蓄勢挑戰歷史新高。中央社
美國聯準會如市場預期降息隔天，美國晶片大廠傳出入股消息，激勵美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數及羅素2000指數齊創新高；台股22日早盤也再度蓄勢挑戰歷史新高，截至上午10點半，盤中最高達25,799點、一度大漲221點，距離歷史高點25,864點僅差一步之遙。

安聯投信表示，聯準會（Fed）如預期降息一碼，點陣圖隱含今年還有兩碼降息空間，但聯準會主席鮑爾強調為風險管理式降息，不代表開啟長期降息周期，隨市場評估政策前景。儘管美國川普貿易戰2.0尚未落幕，但國際情勢等消息面衝擊已有緩和。

安聯投信表示，從聯準會最新會議中可以觀察到以下幾個重點：首先是美國隊等關稅影響有望逐漸受控，雖然聯準會主席鮑爾淡化市場對積極降息憧憬，但這也恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性，展望後市，寬鬆政策週期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛；挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

安聯投信台股團隊表示，隨著美晶片大廠輝達GB系列產品生產良率改善，下游組裝廠出貨量逐季向上，帶動整體 AI伺服器供應鏈營收及獲利持續走高，而CSP業者在採購晶片之外也持續開發自主ASIC。

安聯投信台股團隊表示，由於開發時間縮短，為控制產品良率，不論是晶片檢測需求及零組件原材料規格提升都處於訂單持續上修階段，尤其陸資廠在地緣政治考量下難以低價競爭，台廠有望成為最大受惠者，具競爭力公司基本面需求無虞，在指數震盪過程加上短期獲利了結情緒雖可能造成個股股價賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

台股 降息 美國聯準會

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

投資節目《榮耀華爾街》9月19日討論「輝達將投資英特爾」一事時，主持人在開場指出「輝達將投資50億美元入股英特爾，英特爾強漲超過22%，輝達上漲超過3%，且雙方重申會與台積電密切合作，台積電ADR上漲

凱基投顧看好AI支撐獲利成長 台股多頭延續到2026年

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100%，凱基投顧表示，此波...

三星漲價傳聞引爆記憶體行情 DRAM 雙雄人氣不墜、這兩檔也大漲

近日傳出南韓記憶體巨頭三星將於第4季調升DRAM及NAND Flash報價，其中DRAM合約價漲幅最高達三成，NAND ...

南亞科領軍續強 美系重申記憶體進入超級循環卻最愛「這一味 」

記憶體族群的南亞科（2408）及華邦電（2344）22日早盤續強，美系大行的全球科技團隊重申記憶體產業正經歷超級循環（S...

台股續拚26,000點？ 國泰金控9月庶民指標：36％民眾預期台股會續漲

台股加權開盤站上25,800點，國泰金控9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願上揚，有六...

