降息利多持續發酵 富邦、國泰金控雙雄領軍 金融類股持續向上

台股上周五爆量收黑，但技術面維持5日線之上仍屬強勢，22日在美股上週五三大指數續創新高，科技股利多不斷之下，台股早盤開高，金融類股也在金控雙雄的獲利王富邦金（2881）上漲超過1%，雙雄另一檔國泰金（2882）也漲幅達0.9%以上，雙雄漲勢超越大盤，金融類股指數目前在2,200點之上，沿5日線向上。

美股上周五道瓊工業指數、S&P 500指數與NASDAQ指數等三大指數持續攀高，再刷新歷史紀錄，美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也在電子股擔綱主流下震盪走高，金融股雖有受惠降息利多，但表現仍屬相對落後，上周五金融類股指數上周五站上5日線，走勢轉強，富邦金目前股價強漲逾1%領漲，國泰金漲逾0.9%，凱基金（2883）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）等大型金控股股價也上漲在近0.6%至0.8%以上不等，帶動金融族群助攻大盤續攀高。

法人分析，儘管市場對於金融股走勢，多少存有金融股漲勢落後、發動漲勢往往落在波段行情最後一棒等等印象，但是基本面來說，美國重啟降息循環對金融股基本面的資產評價、投資操作均屬正面，實質利多有利股價表現，對存股族、保守穩健投資買盤均具吸引力，吸引資金伺機轉進布局。