快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

聽新聞
0:00 / 0:00

降息利多持續發酵 富邦、國泰金控雙雄領軍 金融類股持續向上

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
金融類股指數目前在2,200點之上，沿5日線向上。圖／聯合報系資料照片
金融類股指數目前在2,200點之上，沿5日線向上。圖／聯合報系資料照片

台股上周五爆量收黑，但技術面維持5日線之上仍屬強勢，22日在美股上週五三大指數續創新高，科技股利多不斷之下，台股早盤開高，金融類股也在金控雙雄的獲利王富邦金（2881）上漲超過1%，雙雄另一檔國泰金（2882）也漲幅達0.9%以上，雙雄漲勢超越大盤，金融類股指數目前在2,200點之上，沿5日線向上。

美股上周五道瓊工業指數、S&P 500指數與NASDAQ指數等三大指數持續攀高，再刷新歷史紀錄，美國聯準會（Fed）上週利率決策會議確定重啟降息，並且釋出年底前會持續再降的訊息，使得美股上週屢創新高，台股也在電子股擔綱主流下震盪走高，金融股雖有受惠降息利多，但表現仍屬相對落後，上周五金融類股指數上周五站上5日線，走勢轉強，富邦金目前股價強漲逾1%領漲，國泰金漲逾0.9%，凱基金（2883）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）等大型金控股股價也上漲在近0.6%至0.8%以上不等，帶動金融族群助攻大盤續攀高。

法人分析，儘管市場對於金融股走勢，多少存有金融股漲勢落後、發動漲勢往往落在波段行情最後一棒等等印象，但是基本面來說，美國重啟降息循環對金融股基本面的資產評價、投資操作均屬正面，實質利多有利股價表現，對存股族、保守穩健投資買盤均具吸引力，吸引資金伺機轉進布局。

金融股 國泰金 富邦金

延伸閱讀

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

八大公股連五月賣超台股

Fed主席鮑爾周三談話 將發表經濟前景看法…市場緊盯

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

相關新聞

降息1碼...外資拋售、市場反應不一？辣媽：美股利多、但長債已形成壓力

10-年期美債殖利率在週五上升約3個基點，攀升至約 4.13%，為兩週以來的最高點。 為什麼降息之後，利率卻反彈呢？ 雖然聯準會已在 9/17 降息 25 基點，但隨後市場發現鮑爾與FOMC 的語氣較為保守（非「急速寬鬆」），這讓一些投資人對未來降息的速度與幅度重新評估。 另外，在四月份市場擔憂外國人資金從美債市場上撤出的疑慮，甚至造成恐慌，但最新公布的數據，應該可以讓大家安心。 美國財政部週四公布的數據顯示，外國持有的美國國債在7月份升至歷史新高，連續第三個月創紀錄，主要來自日本與英國持有量的增加。

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

投資節目《榮耀華爾街》9月19日討論「輝達將投資英特爾」一事時，主持人在開場指出「輝達將投資50億美元入股英特爾，英特爾強漲超過22%，輝達上漲超過3%，且雙方重申會與台積電密切合作，台積電ADR上漲

凱基投顧看好AI支撐獲利成長 台股多頭延續到2026年

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100%，凱基投顧表示，此波...

三星漲價傳聞引爆記憶體行情 DRAM 雙雄人氣不墜、這兩檔也大漲

近日傳出南韓記憶體巨頭三星將於第4季調升DRAM及NAND Flash報價，其中DRAM合約價漲幅最高達三成，NAND ...

南亞科領軍續強 美系重申記憶體進入超級循環卻最愛「這一味 」

記憶體族群的南亞科（2408）及華邦電（2344）22日早盤續強，美系大行的全球科技團隊重申記憶體產業正經歷超級循環（S...

台股續拚26,000點？ 國泰金控9月庶民指標：36％民眾預期台股會續漲

台股加權開盤站上25,800點，國泰金控9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願上揚，有六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。