台積電回升帶動台股漲逾百點 法人提醒大盤追價意願

權王台積電上周五殺尾盤，今天早上回穩，以上漲5元，每股1270元開出，也帶動台股反彈，早盤最高漲157點，大盤指數破25735點。

從量價結構來看，台股多頭氣勢不減，先前再創歷史新高 25864 點，不過法人也特別提醒，值得注意的是本波超大量發生在9月11日的6094億元巨量，但自此已有6個交易日量能呈現萎縮，追價意願為大盤接下來觀察重點，短線則可追蹤5日均線，做為上攻強弱依據。

美股續登巔峰，上週五道瓊上漲172點，那斯達克上漲 0.72%，費城半導體指數下跌0.73%，台積電 ADR跌1.40%。

法人分析，現在類股輪動快速，台積電仍然是大盤表現的重要觀察指標。上週五台股以高盤開出，中小型股人氣匯集，2330 台積電再創新高，但獲利回吐賣壓浮現，尾盤因富時指數生效，終場指數下跌190點以25578 點作收，跌幅0.74%。

從看盤指標而言，法人認為，台積電固然亦創歷史新高，引領指數不斷上揚，但近期黑棒頻率大增，常有下半場走低狀況，應同步參考台積電美國 ADR之走勢。

法人也建議，台股後續可觀察季底有否作帳行情，此外由於目前盤面輪動速度很快，短打味道極濃，投資人可逢低佈局具展望公司。