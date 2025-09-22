輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

投資節目《榮耀華爾街》9月19日討論「輝達將投資英特爾」一事時，主持人在開場指出「輝達將投資50億美元入股英特爾，英特爾強漲超過22%，輝達上漲超過3%，且雙方重申會與台積電密切合作，台積電ADR上漲2.23%，帶動台積電早盤創歷史新高1,290元」。對此，投資長郭哲榮延伸表示，這項動作「擺明就是要圍剿台積電」，呼籲台積電評估入股英特爾，「不得不投資，但不要投資太多」。

郭哲榮在節目中指出，若市場情緒把半導體供應鏈切分為「台積電」與「非台積電」兩大陣營非好事。

他強調，若讓對立固化，對台積電「中長期是不利的」，因此建議以策略性小額入股英特爾來「模糊界線」，形塑「台美大聯盟」的合作想像。他直言：「我認為台積電到最後不得不投資英特爾...不得不；可是不要投資太多。」

針對「輝達為何要入股英特爾」的市場解讀，郭哲榮以「項莊舞劍，意在沛公」比喻，認為此舉「就是要針對台積電」，意在扶植競爭者、分散台積電在高階製程與AI供應鏈的主導力。他並以節目中所述「50億美金取得4%股權」作為討論基礎，延伸出台積電應「花一筆入場券」的論點，以降低被陣營化對立的風險。

此外，郭哲榮也提到，短線台股受權值換股等因素「大盤卡住」，但中小型與ABF載板相關個股仍相對強勢。他多次強調，上述對台積電的中長期風險屬於策略面的「大局觀」；「不是立即影響短期股價」，呼籲投資人將此議題視為未來數年可能的結構性變數來評估。

郭哲榮再次重申其核心觀點：與其讓全球半導體生態走向台積電與非台積電的對峙，「不如由台積電主動出手小額投資英特爾，模糊界線、換取更大的產業合作空間」，並強調「不得不投資，但不要投資太多」的權衡原則。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。