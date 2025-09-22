台股早盤漲逾百點再戰25,700點 台積電上揚5元開1,270元

台股22日開盤指數上漲21點，開盤指數為25,599.6點。台積電（2330）開盤價1,270元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數屢創新高但量未跟進，顯示市場有一定風險意識，適度回檔非壞事，預期在短多格局不變下，仍可望偏多震盪。族群個股輪動快速，保持高機動性依短線技術面換股操作。

操作題材可留意： AI伺服器機櫃必須長時間在高溫、大電流環境運作，帶動被動元件用量大增，且幾乎都採用高規格產品，生產上，必須耗用更多產能，但歷經長時間調整之後庫存卻已降至低水位，致使鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期持續拉長，預期將醞釀漲風。

上周五（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,315.27點，上漲172.85點、漲幅0.37%；S&P500指數上漲0.49%；那斯達克指數上漲0.72%；費半指數下跌0.73%。台積電ADR跌1.4%。

標普500指數、那斯達克及道瓊工業指數都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過1%。彭博資訊彙整數據顯示，標普500指數中已發布第3季財測的公司中，逾22%預料業績將優於分析師預估，創下一年來最高水準。

三大法人上周五集中市場合計賣超122.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.4億元，投信賣超19.3億元，自營商（自行買賣）買超13.4億元，自營商（避險）買超40.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加589口至3,899口，其中，外資淨空單減少949口至17,603口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,370口至121口。選擇權未平倉量部分，09月F3大量區買權OI落在25,800點，賣權最大OI落在25,650點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.47下降至1.25。VIX指數上升0.88至19.81。外資台指期買權淨金額1.11億元 ; 賣權淨金額0.13億元。整體選擇權籌碼面偏空。