快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

中央社／ 台北22日電

Fed今年首次降息後，美股主要指數收盤再創新高，蘋果股價上漲3.2%，特斯拉漲2.21%，但台積電美國存託憑證（ADR）跌1.4%。台股上週頻創高後，19日跌190.99點，收在25578.37點，法人分析，AI擴大發展為台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布2025年首次降息後，美股主要指數收盤再創新高，延續近期漲勢。

道瓊工業指數上漲172.85點或0.37%；標普500指數上漲32.4點或0.49%；那斯達克指數上揚160.75點或0.72%；費城半導體指數下滑45.92點或0.73%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌1.4%，收264.87美元；輝達股價小漲0.2%，英特爾股價下跌3.24%；蘋果股價上漲3.2%，特斯拉漲2.21%。

台股上週頻創高，但19日跌190.99點，收在25578.37點，台股上週仍上漲103.73點，週線連4紅，成交值新台幣5974.85億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，美股表現強勢，激勵台股上週持續改寫歷史新高，聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時人工智慧（AI）擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

投顧分析師指出，眾所期盼的降息已至，指數頻創高之下，追價力道不足，但多頭結構仍穩固，可關注在長線趨勢維持正向的AI相關供應鏈。

AI資料中心需求強勁，記憶體市況超乎預期強勁，市調機構集邦科技預期，第4季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格可望持續上漲。

台股 台積電

延伸閱讀

自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題

因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

馬斯克攻AI伺服器鏈叫好 緯創、英業達等迎大單

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI 打造生態系對決微軟

相關新聞

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

投資節目《榮耀華爾街》9月19日討論「輝達將投資英特爾」一事時，主持人在開場指出「輝達將投資50億美元入股英特爾，英特爾強漲超過22%，輝達上漲超過3%，且雙方重申會與台積電密切合作，台積電ADR上漲

台股早盤漲逾百點再戰25,700點 台積電上揚5元開1,270元

台股22日開盤指數上漲21點，開盤指數為25,599.6點。台積電（2330）開盤價1,270元，上漲5元。

永豐投顧：漲勢擴散 留意落後股

FOMC上周如預期降息一碼，同時市場也期待後續再降息，資金環境趨向有利，永豐投顧表示，股市趨勢可望溫和延續，同時漲勢擴散...

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經...

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉...

八大公股連五月賣超台股

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。