美股多收紅台積電ADR跌 法人：AI為台股利基

Fed今年首次降息後，美股主要指數收盤再創新高，蘋果股價上漲3.2%，特斯拉漲2.21%，但台積電美國存託憑證（ADR）跌1.4%。台股上週頻創高後，19日跌190.99點，收在25578.37點，法人分析，AI擴大發展為台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布2025年首次降息後，美股主要指數收盤再創新高，延續近期漲勢。

道瓊工業指數上漲172.85點或0.37%；標普500指數上漲32.4點或0.49%；那斯達克指數上揚160.75點或0.72%；費城半導體指數下滑45.92點或0.73%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌1.4%，收264.87美元；輝達股價小漲0.2%，英特爾股價下跌3.24%；蘋果股價上漲3.2%，特斯拉漲2.21%。

台股上週頻創高，但19日跌190.99點，收在25578.37點，台股上週仍上漲103.73點，週線連4紅，成交值新台幣5974.85億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，美股表現強勢，激勵台股上週持續改寫歷史新高，聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時人工智慧（AI）擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

投顧分析師指出，眾所期盼的降息已至，指數頻創高之下，追價力道不足，但多頭結構仍穩固，可關注在長線趨勢維持正向的AI相關供應鏈。

AI資料中心需求強勁，記憶體市況超乎預期強勁，市調機構集邦科技預期，第4季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格可望持續上漲。