永豐投顧：漲勢擴散 留意落後股
FOMC上周如預期降息一碼，同時市場也期待後續再降息，資金環境趨向有利，永豐投顧表示，股市趨勢可望溫和延續，同時漲勢擴散，可以注意落後股動態。
谷歌Gemini應用上周獲得大量下載，顯示AI應用已經出現使用熱潮，雖然其應用僅在虛擬環境，但是跨越到實際場景僅僅是如何重組現有設備，可望加強AI投資信心。
上周五台積電（2330）股價與成交量大波動，應該是反映輝達與英特爾結盟的影響；永豐投顧依據專驗判斷，台積電有技術領先優勢，影響程度有限，後續需要時間沉澱，積極投資人可逢低布局。
產業環境仍是有利，但是台股已逐漸逼近26,000點，市場籌碼浮動，但是趨勢仍是往上，永豐投顧表示，逢低買進，適量部位繼續參與，選股可以往落後補漲股觀察。指數區間看25,000點至26,000點。
