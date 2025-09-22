快訊

永豐投顧：漲勢擴散 留意落後股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股已逐漸逼近26,000點，市場籌碼浮動。聯合報系資料照片

FOMC上周如預期降息一碼，同時市場也期待後續再降息，資金環境趨向有利，永豐投顧表示，股市趨勢可望溫和延續，同時漲勢擴散，可以注意落後股動態。

谷歌Gemini應用上周獲得大量下載，顯示AI應用已經出現使用熱潮，雖然其應用僅在虛擬環境，但是跨越到實際場景僅僅是如何重組現有設備，可望加強AI投資信心。

上周五台積電（2330）股價與成交量大波動，應該是反映輝達與英特爾結盟的影響；永豐投顧依據專驗判斷，台積電有技術領先優勢，影響程度有限，後續需要時間沉澱，積極投資人可逢低布局。

產業環境仍是有利，但是台股已逐漸逼近26,000點，市場籌碼浮動，但是趨勢仍是往上，永豐投顧表示，逢低買進，適量部位繼續參與，選股可以往落後補漲股觀察。指數區間看25,000點至26,000點。

降息 台積電

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

投資節目《榮耀華爾街》9月19日討論「輝達將投資英特爾」一事時，主持人在開場指出「輝達將投資50億美元入股英特爾，英特爾強漲超過22%，輝達上漲超過3%，且雙方重申會與台積電密切合作，台積電ADR上漲

台股早盤漲逾百點再戰25,700點 台積電上揚5元開1,270元

台股22日開盤指數上漲21點，開盤指數為25,599.6點。台積電（2330）開盤價1,270元，上漲5元。

FOMC上周如預期降息一碼，同時市場也期待後續再降息，資金環境趨向有利，永豐投顧表示，股市趨勢可望溫和延續，同時漲勢擴散...

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經...

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉...

八大公股連五月賣超台股

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已...

