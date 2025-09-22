八大公股連五月賣超台股

快訊

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已連續第五個月賣超；反觀外資在聯準會降息等有利因素中，9月以來買超創下單月歷史第四高。

根據統計，八大公股行庫自9月以來，總計賣超台股523億元，為史上第二大單月賣超，距第一大的2023年11月594億元，差距僅71億元，而且是自5月開始來的連五賣，追平2017年2月至6月的最長連五賣紀錄。

引發市場關注的焦點，在於2017年的連五賣，合計金額僅415億元，但今年9月賣超就達523億元，同時，今年迄今的連五賣金額，也已達到1,411億元。

若以賣超金額來看，台積電（2330）一檔就達198億元，鴻海（2317）也達107億元，是賣超前二大、且金額逾百億元的個股，另外，主要賣超個股還有南亞科（2408）、環球晶（6488）、聯發科（2454）、欣興（3037）、緯創（3231）、華邦電（2344）、台光電（2383）、群聯（8299），這些個股全數為外資買超股，形成八大公股行庫與外資「你丟我撿」的現象。

外資9月以來買超創下單月歷史第四高，並帶動全年進出也即將轉為買超，9月迄今買超的台積電、鴻海等個股，市場預期將扮演本波領漲行情要角。

由於台積電8月營收再寫歷史同期新高、史上單月次高的好成績，反映AI需求強勁，聯準會如預期降息1碼、且利率點陣圖透露今年還有兩次降息，激勵外資9月來每天以買超200-300億元、甚至逼近500億元的步調不斷買超。

