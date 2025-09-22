台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉濃，融券空單持續增加，但市場專家預期，在外資操作趨勢不改、未見影響台積電（2330）營運前景的黑天鵝事件出現前，指數上檔暫不封頂，預期本周將有機會挑戰26,000點大關。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光指出，外資目前軋空單、軋空手的企圖明顯，反向投資人需謹慎應對，主要是聯準會9月決定降息1碼後，利率點陣圖釋放11、12月仍可能連續降息，資金寬鬆將有利風險性資產的投資誘因。

此外，總計外資9月以來已買超台股2,273億元，創下史上單月買超第四高紀錄，同時，在台指期未平倉淨空單則下降至去年6月以來的1.7萬口新低。

反觀內資動向，國家隊的二大成員─八大公股行庫、投信，二者9月以來已分別賣超523億元、545億元，金額都是歷史單月次高、歷史單月新高，其中，投信在9月來的15個交易日中，連續賣超15個交易日。

另一方面，在反應散戶動向上的信用交易方面，9月來融資僅小增65億元、增幅2.4%，但融券卻由28.7萬張、一路增加至33.6萬張，增幅17.1%，顯示內資目前心態以保守為主，也造成盤勢上，外資軋空內資的局面。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國指出，觀察台股整體盤面變化，台積電的市值比重已來到39.8%，搭配鴻海的3.6%、聯發科2.8%、台達電2.8%，這四大權值比重已逼近五成，且四大權值股都為重要的AI供應鏈巨頭。

也就是說，只要AI供應鏈沒有出現產業趨勢反轉、無礙四大權值股未來營運前景、股價沒有大幅拉回疑慮前，則台股也將沒有崩跌的疑慮，並在外資資金持續回流下，指數雖漲多後難免壓回、但不改震盪趨堅的格局，行情上檔暫不封頂，26,000點或26,500點都有機會來到。

李學詩、黎方國表示，雖然輝達入股英特爾對台積電的影響，市場解讀不一，但由於台積電在先進製程的競爭力仍未改變，輝達也不會將這部分訂單轉移，營運前景持續看好。