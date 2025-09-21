救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經費，補助轉型電動車整車設計及研發相關費用，並且組裝將綁定採用國內車用電子零組件。這項轉型政策對我車用電子，包括聯發科（2454）、旺宏（2337）、瑞昱（2379）、台達電（2308）、廣達（2382）、大億（1521）、群創（3481）、和碩（4938）等是大利多。

國產車現以生產燃油車、部分油電混合車為主，因應關稅衝擊，經濟部產發署已與國產車業者多次研商，擬定朝電動車轉型，國內車廠表示須與母公司協商。因應國際情勢經濟韌性條例預算中現已預留100億元，經濟部擬向政院爭取動用該預算，全案待經濟部長龔明鑫拍板。

簡言之，經濟部認為，全球電動車朝高度智慧化發展，台灣是ICT大國，在電動車供應鏈已具備，且成本更有競爭力，將力推國內六大車廠由原本以組裝燃油車為主力，轉型為組裝電動車，且輔導方向必須綁定採用國內車用電子零組件。此舉將使國產六家車廠及汽車電子廠相互受惠。

2024年國產車銷售約23萬輛，約占新車市場一半。台美仍在談判中，惟各界預期美方將會要我調降汽車進口關稅，甚至不排除零關稅，此開放勢將直接衝擊我國六大國產車。

經濟部已密切與六大車廠保持聯繫並且研商產業輔導方案。據了解，今年7月經濟部已有與六大車廠討論，因台灣在車用電子是強項，鼓勵這些在台灣組裝國際品牌車系，將在台生產的主力產品，從油車或油電車改為電動車，除了供應國內市場外，盼轉而外銷出口，降低美國對等關稅衝擊。業者初步回應會考慮，但要取得母公司同意。

此外，經濟部透露，目前有200萬輛老車汰舊換新，考量減碳，希望透過貨物稅定額減徵，支持國產車，不僅汰換為燃油車，甚至汰換成國產電動車。

一位熟悉汽車產業人士表示，就像手機一樣，汽車不再只是運輸工具、油耗也不再只是購車考量，而是智慧化、系統介面、座艙舒適、娛樂等多功能，都將改變汽車價值，台灣ICT產業都已跨足到車用電子，台灣供應鏈相對完整，藉由電動車來推進智慧化，比日本、歐洲更有條件。

台灣汽車電子去年產值已達5000億元。經濟部官員形容，「台灣無法自製（燃油車）引擎，但會做（電動車）馬達」，台灣車輛零組件產業結合ICT量能，朝向電動化及智慧化轉型，已發展出具有競爭力的智慧電車供應鏈，例如聯發科車用晶片、旺宏的快記閃憶體、瑞昱的聯網通訊IC、大億頭燈、輝創雷達、群創及瀚宇面板、歐特明相機模組、和碩智慧座艙等，運用我國汽車電子零組件，不僅降低成本，並且還可提高汽車國產比率，使我國產業更互惠有利。

