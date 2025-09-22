證券永續座談 人氣旺

櫃買中心於9月18日假台北花園大酒店舉辦「2025年度證券業永續發展宣導座談會」，統計有超過60家證券業的董事、監察人與高階經理人等百餘位代表出席，參與情形相當踴躍。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，櫃買中心已經連續第四年舉辦證券業ESG宣導座談會，希望藉由多元面向的經驗分享，協助證券商成為台灣資本市場永續轉型的重要推手。

今年特別邀請主管機關證期局證券商管理組副組長陳怡均，以「證券業永續發展與未來」為題，介紹證券商接軌IFRS永續揭露準則及證券商編製與申報永續報告書作業辦法，讓所有的與會者能掌握最新永續發展金融政策與方向。

櫃買中心另安排兩場精彩專題演講，第一場是勤業眾信會計師事務所會計師施俊弘的「打造韌性企業：2025永續發展風險與趨勢」，藉由全球知名機構發布的風險報告書，洞察全球永續風險與發展趨勢，再談到我國預計試行碳總量管制與交易制度，深入解析國內外碳盤查制度最的新趨勢，最後介紹綠色轉型金融及永續資訊揭露的發展與趨勢，有助於業者掌握永續契機，打造韌性企業。

第二場邀請到玉山金控綜合管理處處長陳勸仁，分享玉山團隊實踐「綠色金融 永續經營」邁向2050年淨零排放的豐碩成果，並發揮金融事業的正向影響力，積極成為企業客戶淨零轉型的堅實靠山。

櫃買中心自2022年以來，舉辦多場永續發展相關議題宣導座談會，積極協助證券業者完成永續發展轉型。櫃買中心表示，深化永續是櫃買中心近年重要工作目標之一，本次座談會透過永續發展領域各參與者不同的視角與實務分享，與會人員廣泛意見交流，現場反應熱烈。