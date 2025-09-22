一周盤前股市解析／蘋概、軍工、生技 可留意

台股上周五（19日）受美股四大指數創新高、台積電ADR上漲激勵，開盤再創新高至25,864點後，受輝達入股英特爾對台積電（2330）負面影響疑慮情緒湧現，指數快速回落並由紅翻黑下跌149點至盤中最低25,620點，終場下跌190點，以25,578點收盤。

統一投顧協理陳晏平指出，聯準會（Fed）如預期降息1碼，且點陣圖透露年底前將降息2碼，有助刺激年底消費旺季買氣加溫，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。

但大陸封殺輝達RTX 6000D、輝達投資英特爾，干擾投資人情緒，隨時序進入法人季底作帳，今年產業技術升級、業績題材多元，台股現階段選股重於選市。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股、及具營收支撐的中小型股為主，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，隨GB300第3季開始出貨並於第4季放量，加上輝達伺服器架構對於電源及散熱配置的轉變趨勢，台廠相關電源供應器、水冷散熱等族群可望持續受惠；AI相關題材還包含碳化矽及延伸至記憶體報價倒掛等，亦可續留意。