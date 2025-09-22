快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

一周盤前股市解析／蘋概、軍工、生技 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（19日）受美股四大指數創新高、台積電ADR上漲激勵，開盤再創新高至25,864點後，受輝達入股英特爾對台積電（2330）負面影響疑慮情緒湧現，指數快速回落並由紅翻黑下跌149點至盤中最低25,620點，終場下跌190點，以25,578點收盤。

統一投顧協理陳晏平指出，聯準會（Fed）如預期降息1碼，且點陣圖透露年底前將降息2碼，有助刺激年底消費旺季買氣加溫，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。

但大陸封殺輝達RTX 6000D、輝達投資英特爾，干擾投資人情緒，隨時序進入法人季底作帳，今年產業技術升級、業績題材多元，台股現階段選股重於選市。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股、及具營收支撐的中小型股為主，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，隨GB300第3季開始出貨並於第4季放量，加上輝達伺服器架構對於電源及散熱配置的轉變趨勢，台廠相關電源供應器、水冷散熱等族群可望持續受惠；AI相關題材還包含碳化矽及延伸至記憶體報價倒掛等，亦可續留意。

輝達 台積電

延伸閱讀

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

相關新聞

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經...

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉...

八大公股連五月賣超台股

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已...

製鞋概念股 淡季布局

2025年製鞋廠面臨關稅議題與匯率波動的影響，獲利與股價頻遭下調。法人表示，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟...

PCB 供應鏈 利多加持

PCB供應鏈持續受惠AI換代升級，帶動銅箔、銅箔基板及PCB板材升規、板層數及面積增加，法人持續看好金居（8358）、台...

低基期、轉機題材股 有潛力

市場提前反映聯準會（Fed）重啟降息循環的預期，科技股帶動美股主要指數同創歷史新高。當聯準會正式吹響降息號角，激勵非美貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。