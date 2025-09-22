快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

製鞋概念股 淡季布局

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

2025年製鞋廠面臨關稅議題與匯率波動的影響，獲利與股價頻遭下調。法人表示，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟與效率改進而緩解，並且世足賽即將舉行，整體產業將有望回到正成長軌道。台廠寶成（9904）、志強-KY、來億-KY、百和、鈺齊-KY等代工廠維持「買進」建議，建議在於第3季淡季布局。

據統計，全球運動鞋市場約有800至1,000億美元的規模，年複合成長率5%-8%，品牌當中，耐吉（Nike）與愛迪達（Adidas）為前兩大品牌，兩者合計市占率達六成，其他品牌市占率在10%以下。

此次美國調高關稅、人民購買力下降，同樣美國也降息，推測對運動品牌業者的業績衝擊程度應相對較小，今年約為持平上下，而2026年的運動用品購買力則維持正向看法。

法人表示，疫情解封後，美國升息，且Nike近一至二年進行組織、產品轉型，業績疲弱，不過整體運動鞋行業仍有5%的成長，顯示其他業者市占率紛紛提升，包括Skechers、On、Deckers、亞瑟士與Adidas成長率均在兩位數以上，運動品牌呈現眾多小花齊放的狀態。

亞瑟士上半年財報優異，股價表現亮麗，上半年稅後獲利年成長27%，其中北美營收成長10%，乃因高性能跑鞋及時尚品牌「Onitsuka Tiger」銷售強勁，並上修2025年度營收與獲利，上修後全年營收將成長17.9%，獲利成長36.4%。亞瑟士約有七家供應商，台廠上市掛牌者為寶成與志強-KY，預料後續來自亞瑟士的訂單將強勁。

另外，世足賽將於2026年6月在北美舉行，各品牌將推出相關球衣、球鞋，國內供應商將自12月起開始出貨相關產品，出貨熱度持續至明年上半年。重大賽事舉行對刺激周邊商品消費熱度有助益。

運動 營收 美國升息

延伸閱讀

北美台灣科技年會 展現台美科技生態系創新力量

二手名牌服飾店遭割衣損失10萬 會員持美工刀逛街毀損送辦

高市府攜手螺絲公會 進軍北美最大螺絲扣件展

念書時沒錢買…他秀「媽媽手縫NIKE書包」 官方讚：縫得真棒

相關新聞

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經...

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉...

八大公股連五月賣超台股

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已...

製鞋概念股 淡季布局

2025年製鞋廠面臨關稅議題與匯率波動的影響，獲利與股價頻遭下調。法人表示，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟...

PCB 供應鏈 利多加持

PCB供應鏈持續受惠AI換代升級，帶動銅箔、銅箔基板及PCB板材升規、板層數及面積增加，法人持續看好金居（8358）、台...

低基期、轉機題材股 有潛力

市場提前反映聯準會（Fed）重啟降息循環的預期，科技股帶動美股主要指數同創歷史新高。當聯準會正式吹響降息號角，激勵非美貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。