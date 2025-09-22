快訊

快訊！雙城論壇緩辦 9月不登場

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

線上防詐遊戲22日開跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式，讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。今年櫃買中心再度推出獎勵活動，自9月22日至11月16日期間推出「詐不了我 叢林密境防詐挑戰」線上遊戲。本次活動以叢林探險為主軸，透過簡易生動的互動遊戲，介紹常見詐騙手法，幫助民眾認識現實生活中可能會遇到的各種詐騙類型，提高識詐能力。

只要動動手指回答問題，順利完成六道防詐測驗並輸入手機號碼，就有機會抽中100點LINE POINTS。每日可登錄答題一次，期間登錄次數愈多，中獎機率愈高。本次活動以四周為一期，連續舉辦二期，同一期別每人僅限得獎一次，歡迎民眾踴躍參加，活動網址為http://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception/index.htm

櫃買呼籲，面對層出不窮的詐騙手法，民眾可多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線諮詢。

詐騙 櫃買中心

延伸閱讀

雲林廣播人帶著廣播去旅行 引領偏鄉老人重現生活熱力

防金融詐騙！櫃買中心再推互動遊戲活動、強化民眾識詐力

兒童畫防詐…永和逾千件作品參賽 9/23揭曉

玉山銀 防詐成果卓著

相關新聞

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

我國在台美關稅談判下，恐將被迫開放我汽車市場，勢將衝擊國產。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經...

台股外資點火雙軋行情 大盤本周有望叩關26,000點大關

外資軋空行情起跑。台股在外資9月以來大買逾2,200億元，創下史上單月買超第四高，指數一路看回不回，雖市場居高思危心態轉...

八大公股連五月賣超台股

國家隊中的八大公股行庫自9月以來，賣超已逾500億元，不僅創下近二年來的單月最大賣超，同時，也寫下史上單月次高賣超，並已...

製鞋概念股 淡季布局

2025年製鞋廠面臨關稅議題與匯率波動的影響，獲利與股價頻遭下調。法人表示，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟...

PCB 供應鏈 利多加持

PCB供應鏈持續受惠AI換代升級，帶動銅箔、銅箔基板及PCB板材升規、板層數及面積增加，法人持續看好金居（8358）、台...

低基期、轉機題材股 有潛力

市場提前反映聯準會（Fed）重啟降息循環的預期，科技股帶動美股主要指數同創歷史新高。當聯準會正式吹響降息號角，激勵非美貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。