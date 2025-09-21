傳三星將跟進美光調高記憶體報價 台系相關個股續飆漲？

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北即時報導
美國記憶體大廠美光（Micron）日前傳出全面暫停對通路與OEM/ODM之DRAM、NAND報價，並重新審視FCST後調整定價策略，市場解讀為新一輪漲價啟動前哨，近期業界傳出三星記憶體也跟進美光策略。

美光消息先前已激勵台相關業者南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、創見（2451）等股價大漲。

業界觀察，美光凍結對外報價，且預計調高定價，顯示原廠對未來供貨吃緊有共識，價格話語權回到供給端，整體全球記憶體市況逐步轉佳。

數據也顯示，台系記憶體相關廠商基本面轉佳，南亞科先前營收連月走高、年增破倍；模組廠威剛、十銓等單月營收與展望同步回暖。

