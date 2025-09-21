聯準會降息未完 法人預估台股趨勢續上

上周台股狹幅震盪，在站上25000點後，產業仍是利多不斷。外有美股繼續攀高，台股最高衝上25864.01點，單周小漲103.74點，以25578.37點作收，漲幅0.41%，五日均量4754億，稍有縮減。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，FOMC如市場預期降息一碼，政策利率降至4.00%至4.25%，本次利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，意即聯準會將在10月、12月持續降息，為利率下行給出清晰方向，美股表現強勢，激勵台股持續改寫歷史新高，且聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

景順投信指出，若聯準會在年底前持續降息，將可能進一步壓低美元走勢，為亞洲央行創造更多降息空間。在美元走弱、亞太地區貨幣政策趨於寬鬆，以及油價回落的情況下，新興市場往往表現優於已開發市場。目前，新興市場股票評價約為已開發市場的三分之二，具備良好投資價值。

永豐金證券分析，上周五台積電股價與成交量大波動，應該是反映輝達與英特爾結盟的影響，但台積電有技術領先優勢，影響程度有限，積極投資人可逢低布局。惟台股已逐漸逼近26000點，市場籌碼浮動，但是趨勢仍是往上，建議逢低買進，適量部位繼續參與，選股可以往落後補漲股觀察。

隨著市場驚驚漲，選股上廖炳焜建議，宜順應市場，快速調整，平衡佈局各類看好產業，科技股持續以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等為優選，傳產則是特化、生技、重電為佳。