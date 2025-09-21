2025亞太永續博覽會 永豐投顧展 ESG 創新成果

永豐投顧致力發展ESG，在2025亞太永續博覽會上，連三天展出「議合」及「股東會自動投票系統」兩項創新ESG產品，獲得關注。永豐投顧總經理李學詩指出，永續實踐必須靠多面向溝通、且要不斷進化，透過全新創新服務成果，宣示永豐投顧持續擔任投資人與企業永續溝通橋梁的先行者，引領資本市場與企業共創永續未來。

2025亞太永續博覽會是全台規模最大的永續嘉年華活動，由台灣永續能源研究基金會主辦。今年以「邁向變革的力量」（Charge Towards Change）主題，強調每個人都是影響一環。

伴隨全球資本市場日益重視ESG，主管機關持續推動永續金融政策，期盼投資人與企業偕手達成淨零目標。為協助企業與利害關係人建立永續對話機制，永豐投顧提供「議合」服務，助利害關係人及企業就ESG議題順利交流，提升雙方共識。永豐投顧是目前唯一提供機構投資人「議合」的投顧，2024年起共舉辦7場聯合議合會議及6場單獨議合，共計吸引逾50間海內外重量級機構法人參與。

永豐投顧更提供客製化「議合」服務。首先，根據「機構法人盡職治理政策」提供ESG評估指標，並依據「SinoPac+企業永續評鑑系統」五大永續面向評等，就被投公司的ESG風險評估，提供投資人第一手永續投資建議；其次，為確保「議合」符合機構客戶盡職治理政策與議合目標，提供客製化「議合」建議。

今年，民眾於永豐投顧展場，可以透過參與「股東會自動化投票系統」PK互動式小遊戲，親身體會投資機構在ESG投票的實務挑戰，民眾透過遊戲，可以了解股東會重要性不光表決企業財務，透過投票，投資人還可以是企業永續轉型推動者。

永豐投顧於2024年首創「股東會自動化投票系統」，結合龐大資料庫與AI輔助，提供客戶自行設計投票邏輯。至今可提供台股上市櫃與興櫃公司所有議案投票，補足在地機構投資人常用國際投票機構並未提供台股企業全面的投票建議。系統提供的ESG面向分類及判讀，精準度高達98%，預估單一批次 （約100議案數）「自動化投票」流程僅需15分鐘，相較傳統作業至少節省80%以上時間，協助投資機構落實股東行動主義，最適合持股眾多ETF基金的投資機構。

李學詩表示，在三天的亞太永續博覽會中，感受民眾對永續投資的興趣及需求正在增加，目前永豐投顧首創的四大商品「SinoPac+企業永續評鑑系統」、「PCAF財務碳排計算器」、「議合」及「股東會自動投票系統」可有效滿足投資人、機構法人及企業等永續金融需求。展望未來，永豐投顧將運用AI科技，開發多元化的商品，以資本市場的力量，持續推動台灣永續前行。