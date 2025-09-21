台積電尾盤遭重砍、加權指數急挫跌破25,600點 周線仍連四紅

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
上周台股上漲103點，漲幅0.4%，周線連四紅。圖／聯合報系資料照片
加權指數19日下跌190點，收在25,578點，成交量6,196億元。籌碼面部分，三大法人賣超122.6億元，其中外資現貨賣超157.4億元，期貨淨空單減少949口至17,603口；投信賣超19.3億元，自營商買超54.1億元。上周台股上漲103點，漲幅0.4%，周線連四紅。

永豐期貨指出，台股上周五高檔震盪的關鍵在於台積電（2330）尾盤遭到重砍約26,000張，直接帶動指數快速下殺並跌破25,600點關卡，這顯示權值股在高檔的調節壓力遠比盤中預期更重。由於台積電是大盤多頭的核心推手，一旦尾盤出現如此大單賣壓，往往代表法人或特定資金在高點選擇獲利出場，對市場情緒的打擊大於其他個股。

永豐期貨分析，加權指數上周五從創高25,864點一路回落到尾盤跌破25,600點，短線走勢已轉為高檔震盪偏弱，雖然期貨收盤處於正價差，但若台積電賣壓持續，正價差恐難以單獨支撐大盤。技術面上，25,600點為短線多方重要防守位，若下一交易日無法迅速收復，市場可能將進一步測試25,500點甚至25,000點附近支撐，資金將轉向觀望或流入金融與中小型股避險。整體來看，台積電尾盤急殺不僅壓抑指數，也透露市場在26,000點關前存在強大拋壓，短期必須警惕多頭力道可能出現退潮跡象。

