快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

跨國股票型規模攀半年新高 大中華及科技基金規模增長躍C位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一季跨國股票型基金規模增長排行。資料來源：投信投顧公會、理柏資訊
近一季跨國股票型基金規模增長排行。資料來源：投信投顧公會、理柏資訊

近一季驚驚漲行情助攻，推升境內跨國投資股票型基金規模創近半年來新高，其中大中華及科技基金因績效突出，規模增長躍居C位，成為表現最突出的基金主題。

據統計，近一季海外主要股市除了美股及科技股屢創新高之外，亞股中的陸港股、越南等市場也同創佳績，並帶動跨國投資股票型相關主題基金績效及規模增長表現。

根據投信投顧公會最新統計至2025年8月，境內跨國投資股票型基金規模較7月增加近60億元，來到5,233.2億元，除收復第2季因關稅戰利空失土，更創下今年2月以來新高。

復華華人世紀、復華全球物聯網科技、摩根中國A股、中國信託越南機會、統一全球新科技、統一強漢及國泰中國內需增長等基金近一季因績效達兩至三成，在亮眼的報酬帶動下，同期間規模增加躍居跨國投資股票型基金前茅。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，陸港股受惠因政策作多及市場資金流動性改善，推升此波多頭走勢，其中又以AI相關產業題材表現最為亮眼，有鑑於行情來到波段高檔，後續將採均衡配置，透過分散投資組合以因應接下來的市場變化。復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，美國聯準會降息在即與AI基建趨勢激勵美股及科技股續漲，由於相關指標企業財報表現亮眼，加上整體企業獲利維持雙位數成長，將支撐科技類股多頭走勢，仍維持中性偏多操作。

股票 中國信託

延伸閱讀

美銀分析 科技七雄還能再漲

科技股領漲！日股助美股創高再收紅

台積電助攻！亞洲科技股指數蓄勢創新高 AI題材與Fed降息預期添動能

中國大陸資產熱度升+價值重估利多加持 大中華&A股基金牛氣沖天

相關新聞

台積電尾盤遭重砍、加權指數急挫跌破25,600點 周線仍連四紅

加權指數19日下跌190點，收在25,578點，成交量6,196億元。籌碼面部分，三大法人賣超122.6億元，其中外資現...

機器人紅火 熱門股大閱兵…台積電、大同等有望點火上攻

隨著OpenAI成立專責團隊開發人形機器人演算法、Figure獲輝達、高通等加碼投資，及特斯拉預計年底推新一代Optim...

外資力捧強棒帶頭衝 南亞科、華邦電等可望領軍衝關26K

外資是推升台股這波迭創新高的最大主力，統計顯示，南亞科、華邦電、力積電等14檔個股獲得外資證券給予「買進」評等或提高目標...

國發基金明年投資規模將創高 持續緊抱台積電

行政院國家發展基金管理會最新公布2026年度預算案，總投資規模135億元，較前一年增加7億元、年增5.47%，預算規模創...

跨國股票型規模攀半年新高 大中華及科技基金規模增長躍C位

近一季驚驚漲行情助攻，推升境內跨國投資股票型基金規模創近半年來新高，其中大中華及科技基金因績效突出，規模增長躍居C位，成...

關稅仍是風險 未來一周注意美股「四大觀察變數」

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意各國與川普政府的談判進展及232條款調查的半導體、藥品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。