關稅仍是風險 未來一周注意美股「四大觀察變數」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意各國與川普政府的談判進展及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）政策，Fed上周如預期降息1碼（即0.25個百分點）至4%至4.25%，但各官員對未來降息速度看法不一致，可留意各官員對未來經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的預估。

三是經濟數據，包括美國第2季國內生產毛額（GDP）終值、9月S&P全球採購經理人指數（PMI）初值、8月核心個人消費費支出（PCE）、耐久財訂單、房屋銷售等。

四是企業財報，未來一周要公布財報的企業包括美光、埃森哲、好市多、汽車地帶、車美仕等。

富蘭克林投顧指出，川普親商政策為美國經濟與美股創造巨大長線優勢與潛力，加上Fed重新開啟降息循環及美國仍是人工智慧（AI）領頭羊，長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。不過，產業關稅仍是潛在風險。

美股除了大型股以外，中小型股也有投資機會。富蘭克林投顧指出，近期的投資主題包含美國再工業化、電氣化及AI等，都處於各自的早期階段，許多小微型股企業仍具有吸引力的競爭地位，長期成長機會持久，估值相對於羅素1000指數也很有吸引力，這為潛在的長期表現鋪平了道路。

