降息循環支撐 國銀估美股多頭不變、美債看俏

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
隨著美國聯準會進入降息循環，國銀認為，美股在企業獲利支撐與AI等結構性題材帶動下，中長期表現依舊樂觀。聯合報系資料照
隨著美國聯準會進入降息循環，國銀認為，美股在企業獲利支撐與AI等結構性題材帶動下，中長期表現依舊樂觀；債市方面，隨著利率下行趨勢確立，美國國債及投資級債券的吸引力同步提升。

滙豐銀行指出，美國經濟仍維持穩健，失業率處於偏低水準，因此預期至2026年底僅會再有兩次各0.25%的降息，分別落在今年12月與明年3月。不過，近期勞動市場數據轉弱，顯示聯準會降息幅度可能高於預期，風險已反映在Fed的最新預測之中。

在資本市場方面，滙豐看好標普500企業於未來六個季度的獲利成長，認為關稅壓力下仍展現韌性，搭配人工智能提升生產力、供應鏈回流與美國再工業化趨勢，將持續推升成長動能與估值水準。因此，滙豐維持偏好美股立場。至於債市，則建議投資人關注美國投資級債券與中長存續期的美債，藉由穩定息收與資本利得，強化投資組合防禦性。

國泰世華銀行則指出，美國關稅政策已抑制全球需求，使得民間消費與企業投資動能放緩，恐將拖累今年經濟表現。雖然美國景氣尚未陷入衰退，但就業市場供需同步降溫，為聯準會啟動預防性降息提供正當性，並有助於穩定基本面。

在股市部分，國泰世華認為，降息可望降低企業融資成本、改善現金流，進而支撐資本支出，加上企業獲利仍穩健，對美股形成正面支撐。不過，由於美股四大指數評價面偏高，短期內仍可能面臨震盪修正；但在AI趨勢與景氣改善帶動下，中長期多頭格局不變；債市方面，因降息預期已相當明確，美債殖利率將呈現緩步下行，長短利差持續擴張。中短期債券具備波段操作空間，適合靈活配置；若以長期穩定息收為目標，則建議投資人可考慮配置長天期美債，鎖定當前相對較高的票息水準。

降息 美國聯準會

