法人：FED降息有利資金環境 台股正向趨勢有望延續

台股19日開高震盪走低，終場下挫190.99點，收在25578.37點；台股上週仍上漲103.73點，週線連4紅。法人表示，美國聯邦準備理事會降息1碼（1碼為0.25個百分點），市場期待後續將再降息，資金環境趨向有利，台股應可維持正向趨勢。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜說，FED如市場預期降息1碼，這次利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間，聯準會可能在10月、12月持續降息，利率下滑方向明確。

廖炳焜表示，美股表現強勢，激勵台股上週持續改寫歷史新高，19日早盤最高達25864.01點。聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時人工智慧（AI）擴大發展是台廠重要利基，台股正向趨勢將維持不變。

廖炳焜分析，短線多方氣勢仍強，觀察AI相關供應鏈今年前8月營收多維持高雙位數成長，且輝達（NVIDIA）的GB300也將開始出貨並進入放量階段，台廠相關族群可望持續受惠，科技股題材面不斷，有利於指數維持於相對高檔位置。

永豐證券投顧表示，Google的Gemini應用獲得大量下載，顯示AI應用出現使用熱潮，可望加強AI投資信心。產業環境依然有利，趨勢持續往上，只是市場籌碼浮動，可留意落後股動態。