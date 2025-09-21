快訊

國發基金明年投資規模將創高 持續緊抱台積電

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台積電。路透

行政院國家發展基金管理會最新公布2026年度預算案，總投資規模135億元，較前一年增加7億元、年增5.47%，預算規模創新高，展現政府加大對未來產業押注的企圖心。最大亮點在新增三大投資方案，鎖定AI、淨零綠色產業與智慧機器人。

此外，國發基金持續緊抱「護國神山」台積電（2330），展現國家級投資機構長期戰略定力。根據2026年度預算書揭露，國發基金目前持有台積電6.38%股權，約16.53億股。這是基金投資組合中重要資產，更象徵政府對半導體產業的堅定支持。

國發基金指出，2026年度將以新興科技與永續產業為主軸，新增三項投資方案。首先，AI新創投資方案編列3億元，透過資金挹注，加速本土AI技術研發與商業化，培養具國際競爭力的新創。

2026年國發基金預算案投資重點

其次，綠色成長淨零產業方案編列2億元，聚焦減碳、能源轉型與循環經濟，將永續挑戰轉化為產業契機。三，智慧機器人投資方案編列1億元，鎖定智慧製造與自動化，協助打造完整生態系，提升台灣製造業優勢。

除三大新方案，明年預算維持多元投資策略。直接投資企業預算52.7億元，為最大宗。

台積電 國發基金

